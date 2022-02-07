Дочь Меладзе стала участницей украинского «Голоса»

Дочь продюсера Константина Меладзе стала участницей украинского шоу «Голос», успешно пройдя этап слепых прослушиваний. Девушка поразила наставников своим выступлением.

17-летняя Лия Меладзе исполнила песню Леонарда Коэна Hallelujah, в результате к ней повернулись все судьи один за другим. Девушка была очень взволнована и в конце выступления не смогла сдержать слез.

Юную певицу успокоила Надя Дорофеева, одна из наставников проекта. Она вышла к девушке на сцену и обняла ее в знак поддержки.

Члены жюри очень удивились, когда узнали, что перед ними дочь известного продюсера, и похвалили ее вокальные и внешние данные.

«Такая красотка!» — восхитился один из наставников конкурса украинский музыкант и исполнитель Потап.

В итоге Лия Меладзе выбрала команду Нади Дорофеевой.

Лия родилась в 2004 году в первом браке Константина Меладзе с юристом Яной Сумм. Также у них есть общие дочь Алиса и сын Валерий.