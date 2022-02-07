Путин заявил Макрону, что накопилось много вопросов

Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном, что накопилось много вопросов, которые нужно обсудить в прямом формате. Об этом написало РИА «Новости».

Хотя контакты не прерывались, накопилось множество вопросов, которые можно и нужно обсуждать напрямую, сказал российский лидер. Путин отметил, что рад возможности лично обсудить с Макроном идеи по решению проблем безопасности, учитывая то, сколько усилий президент Франции принимает в том числе для урегулирования внутриукраинского кризиса.

Макрон, в свою очередь, заявил, что в вопросах безопасности важен диалог. При этом необходимо, чтобы все повели себя ответственно, подчеркнул французский президент. Он заявил Путину, что им нужен совместный ответ, чтобы избежать войны.

Макрон перед встречей с Путиным заявил французским журналистам, что настроен позитивно. Однако признался, что не верит в «спонтанные чудеса», передавал RT.

В Кремле сообщали, что Макрон намерен поделиться с Путиным своими идеями по возможным вариантам разрядки ситуации вокруг Украины, писала «Газета.ru».