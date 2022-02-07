Галина Восковых, 65-летняя жительница Воронежской области, без каких-либо колебаний нырнула в ледяную воду, чтобы спасти упавшую туда хаски. Об этом она рассказала «360».

По словам россиянки, инцидент произошел вчера после обеда. Вместе с двумя подругами Восковых отправилась на прогулку к речке Черная Калитва. Когда они шли через луг, к ним подбежала хаски. Животное, по словам женщины, было ухоженным.

«По ней было видно, что она ухоженная, а не бродячая. Упитанная, но без ошейника. Мы не обратили внимания. Подошли к речке, слышим — скулит. Разделась — и в воду», — рассказала Восковых.

На протяжении нескольких лет Восковых занималась моржеванием и закаливанием, поэтому заплыв не стал для нее стрессовым. В конечном итоге жительницам Воронежской области удалось вытащить хаски на берег.

«Когда собака отошла немного и встала на лапы, мы начали с ней бегать по лугу и пытаться согреться. Я обтирала ее шарфом и рукавицами, но у хаски очень густой мех», — добавила Восковых.

После этого собака убежала в неизвестном направлении. Позже в одной из социальных сетей с Восковых связалась женщина, которая оказалась хозяйкой сбежавшего животного. Она поблагодарила россиянку за спасение питомца.