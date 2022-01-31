Большие новости 31 января. Два расследования против Telegram, апартаменты под снос, еще одни ипотечные каникулы

Немецкие власти начали два расследования против Telegram. Мессенджеру грозят многомиллионные штрафы, в том числе за отсутствие представителя в Германии. В Москве проверят законность постройки более 600 апартаментов. Мероприятие профилактическое, но может стать поводом для судебного процесса. Худший исход — снос зданий. Россиянам предложили дать право на вторые ипотечные каникулы. В трудной ситуации у человека будет возможность приостановить выплаты или полгода платить меньше. Об этих и других событиях последнего дня января — в дайджесте «360».

Штрафы для Telegram

Минюст Германии открыл два расследования против Telegram. Немецкие чиновники уже направили уведомление в Объединенные Арабские Эмираты, где находится штаб-квартира мессенджера.

У Telegram нет своего представителя в Германии, что вызывало у властей страны недовольство. Федеральные немецкие законы требуют наличия прописанной процедуры жалоб на противоправный контент, которая у мессенджера тоже отсутствует.

Если руководство Telegram не ответит на переданный запрос, то мессенджер могут оштрафовать на 55 миллионов евро.

Московские апартаменты проверят

Госинспекция по недвижимости Москвы устроила проверку столичных апартаментов. В плане ведомства — 600 таких зданий. Треть из них уже осмотрели и обнаружили нарушения.

Прямой угрозы для собственников помещений нет, поскольку мероприятие проводят с целью профилактики. Тем не менее вопрос о законности возведения апартаментов может послужить началом судебного производства. И если постройку признают нелегальной, то снесут.

Споры вокруг закона об апартаментах длятся не первый год. Недвижимость считается нежилой, хотя владельцы квадратных метров добиваются обратного.

Вторые каникулы ипотечникам

Минфину РФ подали идею ввести вторые ипотечные каникулы. Послабление предусмотрели для заемщиков со сроком ипотеки более 10 лет.

Попав в трудную жизненную ситуацию, они смогут попросить банк о приостановке выплат по такому кредиту или снижении их размера на срок до полугода. В Госдуме отметили, что непростые обстоятельства могут возникнуть не единожды.

Прощание с Леонидом Куравлевым

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, который скончался накануне в возрасте 85 лет, похоронят 1 февраля на Троекуровском кладбище. В Центральной клинической больнице состоится отпевание актера. Церемонию сделают закрытой по желанию родных Куравлева.

Последние годы артист болел. Незадолго до смерти его положили в больницу в Коммунарке, тесты на коронавирус оказались отрицательными. В итоге Куравлева перевели в хоспис для паллиативной помощи.

Арбенина ополчилась на охранников

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина прервала концерт в Казани, чтобы отчитать охранников зала. Артистка потребовала не отгонять от сцены пришедших на выступление поклонников и позволить им танцевать.

Охранникам не понравилось, что зрители вскакивали с мест. Людей просили сесть обратно и надеть маски.

Ограничения в Подмосковье

В Московской области не планируют вводить новых ограничений на фоне распространения коронавируса. Губернатор региона Андрей Воробьев заметил, что сейчас власти заняты усилением амбулаторного звена. Мера позволит снизить нагрузку на медицинских работников.

У Подмосковья есть запас прочности в коечном фонде. По словам Воробьева, сейчас свободно около половины мест.

Текст дня

Волна «омикрона» накрыла весь мир: число случаев заражения коронавирусом растет с каждым днем. США, Европа и Азия решили смягчить ограничения — считают, что COVID-19 скоро станет привычной повседневностью, как грипп. Выяснили, почему России рано следовать примеру других стран и отменять ограничительные меры.