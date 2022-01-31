Диана Арбенина отчитала охранников концерта в Казани за соблюдение санитарных норм

Лидер группы «Ночные снайперы» после начала концерта в Казани выступила с жесткой критикой охраны зала «Татнефть Арены» и организаторов выступления. Певице не понравилось, что поклонников не пускают к сцене и запрещают им вставать на кресла в партере. Об этом сообщило издание «Бизнес онлайн».

Свою трехминутную речь Арбенина начала после исполнения четвертой песни. Она подчеркнула, что ее казанские поклонники ждали этого концерта давно. Из-за смерти первого организатора сначала перенесли дату выступления, а потом и место.

«Пожалуйста, не надо трогать людей. Пусть они идут к сцене, пусть танцуют. Извините, конечно, вы от кого нас защищаете? Я просто понять не могу», — обратилась Арбенина к сотрудникам охраны.

Под напором звезды организаторы сдались и позволили зрителям занять свободные места у сцены.

Как отметила «Газета.ru», изначально в зале установили специальный партер для зрителей. Но с началом концерта поклонники начали вскакивать с мест. Охранники попросили всех сесть обратно и надеть маски. Увидев такое обращение с поклонниками Арбенина возмутилась.