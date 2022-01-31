Руководство Московской области не собирается вводить новых ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Власти активно занимаются усилением амбулаторного звена, добавил он. Губернатор считает, что эта мера поможет снизить нагрузку медицинских работников. Также дополнительные ресурсы отправлены на усиление горячей телефонной линии 122.

«Должен признаться, что она сегодня запредельная, поэтому привлекаем студентов и, конечно, бросаем силы с плановой помощи», — рассказал Воробьев.

Он отметил, что у региона есть запас прочности в коечном фонде, около половины мест свободно.

За минувшие сутки в России выявили 124 070 новых случаев коронавируса.

В Московской области прирост составил 11 470 случаев. С начала пандемии в Подмосковье сделали уже 15 057 830 ПЦР-тестов на ковид. Общее количество заболевших с начала пандемии в России достигло 11 861 077.