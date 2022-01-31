Вторые ипотечные каникулы предложили ввести для россиян

Министерству финансов предложили ввести вторые ипотечные каникулы для заемщиков, срок ипотеки у которых более 10 лет. Соответствующее письмо в ведомство отправил депутат Василий Власов, текст привел RT.

Согласно ожиданиям парламентария, в трудной ситуации граждане смогут воспользоваться правом приостановить выплату ипотечных платежей или снизить их размер на срок до шести месяцев.

Также Власов отметил, что у граждан могут не единожды возникать трудные обстоятельства, требующие возможности воспользоваться кредитными каникулами.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части предоставления гражданам, чьи обязательства по договору ипотечного кредитования составляют более десяти лет, возможности двукратно воспользоваться ипотечными каникулами при условии возникновения трудных жизненных обстоятельств», — сообщается в письме.

В конце 2021 года в России предложили также ввести механизм каникул для оплаты потребительских кредитов.

Если его примут, то заемщики получат возможность попросить у банка об отсрочке платежей на три месяца при попадании в сложную жизненную ситуацию.