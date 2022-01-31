Страны ослабляют ограничения на фоне рекордов коронавируса. Это сработает?

В мире растет количество заболевших COVID-19. Причина — «омикрон», который прославился своей заразностью. Однако и болеют заразившиеся им значительно легче. В связи с этим в США, Европе и Азии власти решили ослабить существующие меры. Местные специалисты уверены, что предотвратить заражения меры безопасности все равно не помогут, зато в очередной раз ударят по экономике. В России же так действовать рано.

«Омикрон» как обычная часть жизни

В России второй день подряд выявлено более 120 тысяч заболевших COVID-19. Общее число инфицированных превысило 11,8 миллиона. В остальном мире волна «омикрона» тоже не идет на спад: число зараженных растет во многих странах.

Однако привычные ограничительные меры в случае с новым штаммом не дают нужного эффекта, уверены специалисты. «Омикрон» известен своей повышенной заразностью и, как правило, вызывает ​​легкую форму болезни среди вакцинированного населения, поэтому страны терпимо относятся к большим вспышкам COVID-19, добровольно позволяя инфекции раздуваться до уровней, которые еще недавно считались кризисом общественного здравоохранения.

Власти Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона проводят политику, нацеленную на то, что в будущем COVID-19 станет частью повседневной жизни, как сезонный грипп. Сегодня во многих странах не вводят дополнительных ограничительных мер, чтобы свести к минимуму сбои в экономике, образовании и повседневной жизни. Ведь «омикрон» считается настолько заразным, что даже самые суровые и экономически наиболее разрушительные блокировки вряд ли сдержат вирус.

В странах, куда новый штамм пришел раньше, число случаев заражения быстро выросло, а затем быстро снизилось, что отличается от более ранних вариантов коронавируса.

«Мы поняли, что не сможем уничтожить вирус», — процитировало издание The Wall Street Journal специалиста по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Монику Ганди.

По ее словам, среди правительств растет понимание того, что с COVID-19 необходимо бороться так же, как и с другими инфекциями, сосредоточив внимание на лечении госпитализированных пациентов, поскольку вакцины предотвращают тяжелую форму у многих людей.

Заболеваемость растет — страны смягчают меры

Всемирная организация здравоохранения заявила, что смысла в отмене международных поездок больше нет.

«Неспособность ограничений на поездки, введенных после обнаружения и сообщения о варианте „омикрон“, задержать распространение „омикрона“ по всему миру демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени», — говорится в сообщении.

По мнению ВОЗ, такие меры нужно ослабить или отменить вовсе, потому что они больше не приносят пользы, но продолжают усугублять экономический и социальный стресс.

Тем временем Великобритания первой в Европе отменила обязательное предъявление ковид-сертификатов и ношение масок в закрытых помещениях и общественном транспорте. Также правительство разрешило пабам и ресторанам оставаться открытыми, а крупные спортивные мероприятия проводятся, несмотря на большое скопление людей.

В Австрии перестал действовать локдаун для непривитых. До этого им разрешали выходить из дома лишь в продуктовый магазин, аптеку или на прогулку. Дело в том, что сейчас, несмотря на растущее число зараженных, угрозы перегрузки отделений реанимации и интенсивной терапии нет. Это значит, что нет необходимости и в локдауне, так посчитал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

В то же время Австрия приняла закон об обязательной вакцинации для взрослых. С середины марта правоохранители будут проверять наличие сертификатов и штрафовать тех, кто еще не вакцинировался. Местным антипрививочникам придется раскошелиться на сумму 600 евро.

В этом месяце Австралия сообщила о большем количестве зараженных и погибших, чем за всю пандемию. Во время прошлых вспышек закрытие границ в стране было настолько строгим, что некоторые граждане не могли вернуться домой или же столкнулись с двухнедельным карантином. На этот же раз Австралия не ввела таких ограничений.

В здравоохранении США призывают отказаться от отслеживания контактов с заболевшими и строгой изоляции. Школы, которые когда-то закрывались на месяцы из-за вспышек COVID-19, теперь приостанавливают работу всего на несколько дней.

В опросе, в котором приняли участие 600 медсестер, 33% заявили, что их попросили работать, несмотря на бессимптомное течение COVID-19, а 37% заявили, что их попросили выйти после близкого контакта с зараженными, написал The Wall Street Journal.

В Сингапуре, где количество заражений увеличилось и, как ожидается, продолжит расти, около 99,7% случаев в последние недели были бессимптомными или легкими. Эти результаты в сочетании с почти 90% уровнем вакцинации в стране означают, что власти больше не будут жестко отслеживать зараженных и вводить строгие ограничительные меры.

Ранее самые жесткие ограничения вводили в Южной Корее, когда ежедневное число инфицированных составляло в среднем около двух тысяч в неделю. В воскресенье же власти сообщили, что эта цифра достигла рекордного уровня — более 17 тысяч. И это в преддверии праздников, когда количество случаев может увеличиться в разы. Однако власти не стали ужесточать ограничения, они их смягчили. Так же поступили и в Японии.

Вариант России

Небольшие послабления ввели и в России. В январе срок карантина для контактировавших с больными COVID-19 сократили с 14 до семи дней. Однако следовать примеру других стран и убирать другие ограничительные меры РФ пока рано. Об этом «360» рассказал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Думаю, это несколько преждевременно, конечно. Заболеваемость очень сильная. Процент летальности среди заболевших, конечно, ниже существенно в сравнении с „дельтой“ — в три-четыре раза. Однако, так как заболевает много людей, в общем число умерших практически не уменьшается», — пояснил Альтштейн.

По его словам, в России число заболевших скоро достигнет максимума, а потом начнет снижаться. Вирус будет становиться все более слабым, тогда с ним действительно можно будет жить, как с обычным гриппом, — без ограничительных мер. Однако для того, чтобы этого добиться, необходимо вакцинировать население.

В Великобритании, например, пик распространения «омикрона» уже прошел. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.

«Все население, которое могло заразиться, уже заразилось. И уже сформировался довольно прочный коллективный иммунитет. <…> Там вакцинация прошла. Там это вполне оправдано. Рано или поздно к этому все и придет. Эта пандемия превратится в обычное сезонное заболевание», — отметил Чумаков.

По его словам, до России смягчение мер дойдет где-то к лету.