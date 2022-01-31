Владельцев московских апартаментов напугали проверками. Но снести здание сложнее, чем его построить

Законность возведения около 600 апартаментов проверит госинспекция по недвижимости Москвы. Сотрудники ведомства уже осмотрели треть зданий из списка и нашли нарушения. Наказание грозит как застройщикам, так и собственникам недвижимости.

Профилактическая проверка

О начале проверки зданий с апартаментами заявил руководитель Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский. В комментарии РБК он пояснил, что мероприятие носит профилактический характер. По словам главы надзорного ведомства, недобросовестные арендаторы участков самовольно возводят здания с апартаментами, которые потом продают жителям.

В результате владельцы помещений становятся заложниками ситуации. Продать помещение нельзя, так как оно попадает под определение самостроя, деньги вернуть тоже проблематично.

В планах Госинспекции проверить законность возведения 600 зданий на территории Москвы. На сегодняшний день 25 нарушений выявили в трети построек.

«Это несоответствие фактического использования земельного участка ввиду его разрешенного использования, несоблюдение требований и ограничений, связанных с реконструкцией и строительством», — подчеркнул Овчинский.

Застройщикам грозят штрафы от 1,5 до 2% от кадастровой стоимости земли, собственникам помещений придется заплатить от 1,5 до двух тысяч рублей, если речь идет о физическом лице, и от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, если владельцем помещения стала компания. Кроме того, здание могут признать самостроем.

Апартаменты под снос?

Проверка Госжилинспекцией законности возведения апартаментов сама по себе угрозы собственникам помещений не несет. Но она может стать причиной для начала судебного производства по признанию здания незаконной постройкой, что приведет к его сносу. Об этом «360» рассказал управляющий партнер адвокатской конторы «Скляренко и партнеры» Алексей Скляренко.

«Если будет инициировано судебное производство по признанию этих застроек незаконными, то, как следствие, это здание снесут», — заявил он.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день апартаменты попадают под так называемую законную коллизию. Застройщики, получив в пользование землю под строительство, к примеру, торгового центра, могут возвести там апартаменты — это тоже нежилые помещения, которые можно подвести под гостиничный комплекс.

Алексей Скляренко напомнил, что в Госдуме уже несколько лет идут споры вокруг закона об апартаментах. Владельцы требуют, чтобы их признали жилыми помещениями, так как они там проживают на постоянной основе. Но пока такого закона нет, вся эта недвижимость считается нежилой.

Жилые или нет?

Упомянутый Алексеем Скляренко законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента в апреле прошлого года. Документ разработала группа депутатов и сенаторов во главе с руководителем комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Олегом Мельниченко.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Жилищный кодекс России, в которых прописана процедура перевода апартаментов в статус жилых помещений. Нововведение должно коснуться уже построенных зданий.

Законопроект поддержал вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. После его публичных заявлений количество проданных апартаментов на российском рынке в 2021 году значительно выросло. Только за первые шесть месяцев прошлого года московские риелторы зарегистрировали почти 23 тысячи сделок по договорам долевого участия в строительстве нежилого фонда, подавляющее большинство сделок пришлось именно на апартаменты.

По словам экспертов, девелоперы организовали больше площадок по строительству апартаментов. К этим проектам меньше требований и документации, чем к жилым помещениям. Кроме того, вокруг жилых домов застройщик также обязан построить инфраструктуру, что ему не всегда выгодно.

Но закон о легализации апартаментов депутаты не рассмотрели до сих пор. По словам Марата Хуснуллина, изучение проекта в Госдуме начнется в эту весеннюю сессию. Задержку он объяснил разной позицией регионов и рядом неучтенных в документе вопросов.

Вице-премьер пояснил, что в законопроекте не прописаны вопросы капитального ремонта, прописки, а также возведения школ и больниц. Если апартаменты признают жильем, то строительство инфраструктуры должны оплатить власти субъектов.

Хуснуллин не исключил, что после принятия документа на федеральном уровне окончательное решение по статусу апартаментов оставят за регионами.