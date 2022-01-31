Отпевание и похороны Леонида Куравлева пройдут 1 февраля

Отпевание народного артиста РСФСР Леонида Куравлева состоится 1 февраля в Центральной клинической больнице. Его организуют в закрытом формате. Таким было желание родственников актера.

В Союзе кинематографистов РФ уточнили, что похороны Куравлева состоятся в тот же день на Троекуровском кладбище, сообщил ТАСС.

«Отпевание состоится в ЦКБ на Тимошенко во вторник, похороны — на Троекуровском кладбище», — рассказали собеседники агентства.

Куравлев скончался 30 января. Ему было 85 лет. Последние годы он болел, его госпитализировали в больницу в Коммунарке, тесты на коронавирус были отрицательными, после Куравлева перевели в хоспис для паллиативной помощи.

Уход из жизни всенародного любимого артиста стал большим ударом для его коллег и поклонников. Свою карьеру он начал еще в 1960-м году. На его счету более 200 ролей. Всесоюзную известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая, фильмах Василия Шукшина, Михаила Швейцера, Георгия Данелии, Аллы Суриковой и Владимира Меньшова.