Власти Германии начали два расследования против Telegram

Администрация мессенджера Telegram получила уведомления о двух расследованиях, которые начали власти Германии. По итогам владельцев приложения могут оштрафовать. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил представитель Министерства юстиции европейской страны.

Чиновник пояснил, что информацию о двух начатых расследованиях направили в Объединенные Арабские Эмираты, где находится штаб-квартира мессенджера.

«Министерство юстиции ведет два расследования в связи с возможными штрафами в отношении Telegram», — подчеркнул представитель Минюста Германии.

Издание Heise со ссылкой на главу ведомства Марко Бушмана пояснило, что власти Германии недовольны тем, что у Telegram нет своего представителя в стране, а также не существует прописанной процедуры жалоб на противоправный контент, как того требуют федеральные законы. Общая сумма штрафов, которые грозят мессенджеру, составляет 55 миллионов евро.

Запрос в администрацию Telegram власти Германии передали через Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов. Если от владельцев мессенджера реакции не последуют, то послания опубликуют в официальных государственных изданиях. Это считается публичным показом, а значит, администрацию мессенджера ждет штраф.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что Telegram заблокируют в Германии, если администрация мессенджера не подчинится федеральному закону. Она отметила, что уже есть предварительные договоренности с Google и Apple по удалению мессенджера из магазинов приложений.