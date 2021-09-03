Большие новости 3 сентября: опасность чумы в России, заложница в нижегородском гараже, талибы* захватили Панджшер

Россиян предупредили об опасности распространения бубонной чумы из Монголии. Пропавшую девушку нашли в подвале гаража в Нижнем Новгороде. Талибы* объявили о захвате Панджшера. Об этих и других событиях 3 сентября — в дайджесте «360».

Бубонная чума

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности распространения в России бубонной чумы из Монголии. Переносчиками болезни являются суслики, но пока проникновение чумы удается сдерживать.

Как заявил «360» врач-эксперт Тимур Пестерев, эпидемия чумы на территории России крайне маловероятна. В стране работает противочумная служба, следящая за ситуацией в определенных районах.

Заложница в гараже

Пропавшую 27 августа россиянку нашли в одном из гаражей в Нижнем Новгороде. Девушка была в наручниках. Заложницу никто не видел после того, как ее увез неизвестный мужчина на автомобиле Range Rover.

Следователи завели уголовное дело и начали выяснять все обстоятельства. Они допрашивают девушку и пытаются установить личность владельца гаража.

Талибы* в Панджшере

Афганскую провинцию Панджшер полностью взяло под свой контроль движение «Талибан»*. Об этом в Twitter заявил представитель радикальной организации Билал Карими. Провинция находится в 150 километрах от Кабула.

Газ через госуслуги

Россияне смогут подать заявку на бесплатное подключение земельных участков к газу через госуслуги. Обращение автоматически будет отправляться единому оператору, отвечающему за процесс доведения газа от магистрального газопровода до границы участка. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Акции памяти

Акция памяти о жертвах терактов прошли в Москве. В этот день в России проводят День солидарности в борьбе с терроризмом. Траурные мероприятия прошли перед Аланским подворьем и у Театрального центра на Дубровке, где были захвачены зрители и участники мюзикла «Норд-Ост».

Космонавты в открытом космосе

Российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий вышли в открытый космос. Они должны провести вне станции более семи часов и подключить два электрических кабеля и кабель локальной сети Ethernet к новому модулю станции «Наука».

*«Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в России.