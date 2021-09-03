Акции памяти жертв терактов прошли в Москве в День солидарности в борьбе с терроризмом

День солидарности в борьбе с терроризмом проводят в России 3 сентября. Его учредили в память о погибших заложниках в школе в Беслане. Акция памяти о жертвах теракта в Беслане прошла сегодня в Москве, перед Аланским подворьем. Траурные мероприятия также прошли у Театрального центра на Дубровке, где террористы захватили зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост».

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова назвала 3 сентября очень важной датой для всей страны.

«В этот день мы вспоминаем всех жертв терактов, которые произошли у нас в стране. Это не только Москва. Это Беслан, это Санкт-Петербург, это другие наши регионы, в которых случилось страшное горе», — сказала она.

Она напомнила, что в России в разное время в терактах погибли десятки тысяч людей. Это были мирные граждане, это были дети, семьи.

«Это были люди, которые, например, пришли на спектакль „Норд-Ост“ посмотреть. Их жизнь оборвали террористы. Сегодня в Москве на всех точках, в 14:00 ровно, молодежь Москвы, ветераны вспомнили жертв терактов», — добавила Драгунова.

Председатель комитета обратила внимание, что символом этого дня является белый голубь, который символизирует чистые души, чьи жизни прервали террористы.

«Конечно, очень хочется, чтобы мирное небо, которое сейчас, было у нас всегда», — заключила Драгунова.

Памятные акции прошли сегодня в столице во всех местах, где ранее были совершены террористические акты. Среди них гостиница «Националь» и аэродром Тушино, станции метро «Парк Культуры», «Лубянка», «Автозаводская», «Рижская», подземный переход на Пушкинской площади, улица Гурьянова и Каширское шоссе.

Молодые люди собрались у мемориальных знаков, чтобы возложить гвоздики и зажечь свечи. В руках у участников были самодельные бумажные голуби.

В память погибших заложниках в Беслане на Аланском подворье отслужили панихиду. После на площади перед церковью прошло возложение цветов. Некоторые принесли сюда не только цветы, но и игрушки. Память погибших почтили минутой молчания. Потом в небо выпустили 334 белых воздушных шара.