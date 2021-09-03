Российские космонавты Дубров и Новицкий вышли в открытый космос

Российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий покинули МКС и вышли в открытый космос. Им предстоит подключить новый модуль станции «Наука» к электрическому питанию.

Ранее Роскосмос сообщил, что Дубров и Новицкий пробудут вне станции более семи часов. Они должны будут подключить к прибывшей на орбиту в июле «Науке» два электрических кабеля и кабель локальной сети Ethernet.

Участники 65-й экспедиции закончат работу космонавтов Федора Юрчихина и Александра Мисуркина, которые в 2013 году провели питание от американского сегмента по модулю «Заря». Также Дубров и Новицкий установят поручни для передвижения по «Науке» и смонтируют на «Поиске» платформу с контейнерами «Биориск-МСН».

Накануне глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что новую российскую космическую станцию начнут разворачивать на орбите через пять-шесть лет. Сборка начнется с запуска в космос Научно-энергетического модуля (НЭМ).