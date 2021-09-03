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    03 сентября 2021, 11:50

    Пропавшую россиянку нашли в подвале гаража в наручниках

    Екатерина Шамина

    В Нижнем Новгороде полицейские нашли девушку, которая пропала 27 августа. Мужчина забрал ее на автомобиле Range Rover, и после этого ее никто не видел.

    Пропавшую россиянку нашли в подвале гаража в наручниках

    Было заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

    Девушку нашли в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода. Она была в наручниках.

    «Следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашивают девушку, назначают экспертизы», — рассказали в ведомстве.

    Вместе с сотрудниками полиции они пытаются установить владельца гаража, в котором была обнаружена девушка. Расследование уголовного дела продолжается.