Пропавшую россиянку нашли в подвале гаража в наручниках

В Нижнем Новгороде полицейские нашли девушку, которая пропала 27 августа. Мужчина забрал ее на автомобиле Range Rover, и после этого ее никто не видел.

Было заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России. Об этом сообщили в Следственном комитете региона. Девушку нашли в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода. Она была в наручниках. «Следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашивают девушку, назначают экспертизы», — рассказали в ведомстве. Вместе с сотрудниками полиции они пытаются установить владельца гаража, в котором была обнаружена девушка. Расследование уголовного дела продолжается.