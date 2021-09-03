Роспотребнадзор предупредил о возможности распространения в России бубонной чумы из-за сусликов

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности распространения чумы из Монголии на территорию России. Болезнь переносят суслики.

В ведомстве заявили, что очаги чумы занимают треть Монголии, у которой с Россией одна граница. Проникновение чумы пока удается сдержать, но ситуация остается опасной. Об этом рассказали директор иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора Сергей Балахонов и глава ведомства Анна Попова на Восточном экономическом форуме.

Балахонов, чьи слова привел РБК, отметил, что чумная инфекция не осталась в истории. Ее очаги находят на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. В Центральной Азии чумой поражено около четырех миллионов квадратных километров.

Россия граничит с несколькими странами, где были зафиксированы очаги чумы — Казахстан, Китай и Монголия. В Китае, по словам Балахонова, ситуация более благоприятная, чем в Монголии. Однако и там последние два-три года стали появляться очаги чумы на территории автономного района внутренней Монголии.

«Патогенный чумной микроб циркулирует среди грызунов и переносится, в том числе, насекомыми, человек — случайное звено в этой цепочке», — добавил ученый.

В 2020 году в популярном туристическом месте в Кош-Агачском районе обнаружили природную эпидемию чумы у животных. За текущий год в Горном Алтае обнаружили пять таких зараженных участков.