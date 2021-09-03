Талибы* объявили о захвате Панджшера

Движение «Талибан»* полностью взяло под контроль провинцию Панджшер в Афганистане. Об этом заявил представитель радикальной организации Билал Карими.

«Панджшер перешел под контроль Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов* — прим. ред.)», — сообщил Карими в Twitter.

Провинция находится в 150 километрах от Кабула. Накануне захвата власти там велись ожесточенные бои. Талибы* развернули военную операцию в Панджшере после того, как не смогли договориться с силами сопротивления.

Согласно информации представителей сопротивления, в ночь на 3 сентября к региону было стянуто порядка 8000 талибов*. Во время боевых действий погибли около 450 боевиков, в плен попали 130 талибов*.

UPD: Панджшерское сопротивление опровергает сообщения о взятии провинции.

Талибы* без боя вошли в Кабул и захватили власть в Афганистане 15 августа. Президент республики сразу же покинул страну. Тысячи местных жителей начали штурмовать аэропорт, желая сбежать из Афганистана. Спустя несколько дней в окрестностях аэропорта прогремели взрывы, жертвами которых стали более 100 местных жителей и 13 американских военных.

*«Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в России.