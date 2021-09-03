Врач Пестерев успокоил россиян насчет заражения бубонной чумой от сусликов

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности бубонной чумы, очаги которой зафиксировали в приграничных с Россией районах Монголии. Некоторые случаи заболевания в этой стране были связаны с охотой на зараженных сусликов. Врач-эксперт Тимур Пестерев в комментарии «360» объяснил, что эпидемия чумы крайне маловероятна.

«Если смотреть в ретроспективе, последняя большая вспышка произошла в Монголии несколько лет назад, когда супружеская пара съела суслика. Я сильно сомневаюсь, что данная практика распространена в России», — заявил специалист.

По словам Пестерева, чума — эндемичная болезнь Монголии. Ее резервуарами являются грызуны и живущие на них паразиты — блохи. При этом он обратил внимание на то, что в современных реалиях чуму не надо воспринимать как приговор. Она лечится современными антибиотиками. Плюс ко всему в России работает противочумная служба, которая мониторит ситуацию в районах, расположенных близко с эндемичными территориями. Например, у границ с той же Монголией.

Пестерев добавил, что рекомендации по безопасности в этом случае несложные: не надо гладить диких животных, употреблять их в пищу. Заразившийся от животного человек может передать инфекцию другим людям, добавил он.

«Бубонная чума передается контактным путем. Если это легочная форма — то воздушно-капельным путем с мокротой. У бубонной — больше с выделениями, в которых много возбудителя», — пояснил эксперт.

Протекает бубонная чума тяжело — с очень высокой температурой, лихорадкой. У заболевшего очень сильно увеличиваются лимфоузлы, они могут почернеть и загноиться.

Несмотря на сообщения об угрозе чумы в отдельных районах Монголии, опасаться эпидемии этого заболевания не стоит, отметил Пестерев. Вероятность ее крайне мала.

«Все-таки это не то заболевание, которое очень быстро передается — со скоростью лесного пожара. И к тому же бубонная чума, хотя и является особо опасной инфекцией, у нас работают противочумные специальные службы в районах, где встречаются такие вспышки», — заключил он.