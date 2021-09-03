Россияне смогут подать заявку на подключение участков к газу через портал госуслуг

Жители России смогут подать заявку на бесплатное подключение земельных участков к газу через портал «Госуслуги». Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Документ подписал премьер-министр правительства Михаил Мишустин.

«Заявка, поданная через портал госуслуг, будет автоматически направляться единому оператору. Он отвечает за весь процесс доведения газа от магистрального газопровода до границы участка», — сообщил в пресс-службе правительства.

В начале июня Госдума в третьем чтении приняла закон о бесплатно газификации до границ земельных участков, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов. В конце апреля это предложил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию. Он поручил до 2023 году будет проведена ускоренная догазификация. Операторы должны будут довести газ до границы участка.

Также власти России планируют к 2030 году повысить уровень газификации российских регионов более чем на 10%. В результате она достигнет 82,9%.

С начала «Социальной газификации» в Подмосковье полностью подключили к газу 100 населенных пунктов.