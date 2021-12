Большие новости 24 декабря. «Спутник М» выпустили в оборот, Google и Meta оштрафовали в России, алкоголь взлетит в цене

В России в гражданский оборот поступили первые две партии вакцины «Спутник М». Она предназначена для защиты подростков от коронавируса. Компанию Meta Platforms Inc. оштрафовали на 1,9 миллиарда рублей, а Google впервые получил оборотный штраф в 7,2 миллиарда. Вынос алкомаркетов за пределы населенных пунктов может вызвать скачок цен на спиртное, но идею многие поддерживают. Что еще произошло в России в последний рабочий день недели — в дайджесте «360».

Вакцина для подростков

Вакцину от коронавируса «Спутник М», разработанную для подростков, выпустили в гражданский оборот. В доступе появились первые две партии препарата в виде раствора для внутримышечных инъекций.

Зарегистрировали «Спутник М» в России 24 ноября. Она предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Штрафы для Google и Meta

Мировой суд Таганского района Москвы выписал многомиллиардные штрафы компании Meta Platforms Inc. и Google. Бывшей The Facebook Inc. придется заплатить 1,9 миллиарда рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации.

Google впервые назначили оборотный штраф — за повторное неудаление запрещенной информации. Компанию обязали выплатить 7,9 миллиарда рублей.

Спиртное подорожает?

В идее вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов нашли много минусов, один из которых — рост цен на спиртное. Эксперты заметили, что любые дополнительные ограничения на этот счет приводят к дополнительному росту контрафакта.

На производителях мера скажется снижением возможности реализации товара. К тому же продажу разных видов алкоголя регулировать одинаково непросто.

Мать из саратовского села арестовали

Женщину, чьих сына и дочь нашли в овраге в саратовском селе, арестовали на два месяца — до 21 февраля. Ее обвинили в убийстве малолетнего и покушении на убийство двух малолетних детей.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и собирать доказательную базу. Пока что им известно, что мать, по ее же словам, рассердилась на пятилетнюю дочь и восьмилетнего сына за непослушание и начала их душить шарфом. Потерявших сознание детей она вынесла на улицу и сбросила в овраг. Мальчик погиб, за жизнь девочки борются медики.

Рост коллективного иммунитета

В России уровень коллективного иммунитета от коронавируса достиг 60,4%. Полностью привились 73 миллиона жителей страны, а первый компонент вакцины поставили свыше 77 миллионов.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, улучшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 отмечается в 17 регионах РФ. Хуже она стала только в двух субъектах. Россия пока справляется с пандемией без серьезных ограничений, в отличие от ЕС.

Урок блогеру

Московского блогера Матвея Юферова, который помочился на портрет ветерана Великой Отечественной войны, признали виновным в реабилитации нацизма. Молодого человека приговорили к четырем годам колонии общего режима и на пять лет запретили ему публиковать материалы в Сети.

Приговор блогеру назвали наказанием за его недальновидность. Скорее всего, он не понимал, что придется нести ответственность.

Текст дня

Многодетный священник Николай Стремский проведет 21 год в колонии строгого режима. Приговор ему вынесли по делу об изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против детей. Собрали мнение детей священнослужителя — одни говорят об издевательствах и испорченном детстве, а другие защищают отца и уверены, что его оговорили.

Оренбургский священник отправится в колонию за насилие над детьми. Но семья продолжает его защищать.