Оренбургский священник отправится в колонию за насилие над детьми. Но семья продолжает его защищать

Многодетного священника Николая Стремского приговорили к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по делу об изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против детей. Пока одни дети рассказывают об издевательствах в семье и испорченном детстве, другие защищают отца и утверждают, что его оговорили ради денег.

Стремского посадили в колонию строгого режима

Суд Саракташского района Оренбургской области приговорил многодетного священника Николая Стремского к 21 году лишения свободы. Согласно приговору, Стремский будет отбывать срок в колонии строгого режима. Также священнику на 20 лет запретили заниматься любой деятельностью, которая связана с работой с детьми. Стремского лишили ордена «Родительская слава».

Помимо этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Со священника взыскали денежные средства в их пользу. Об этом агентству РИА «Новости» сообщили в суде — без дополнительных подробностей. Сам Стремский назвал все предъявленные ему обвинения клеветой и чьим-то заказом.

«Никакой вины нет, меня оболгали», — заявил он перед началом оглашения приговора всем присутствующим в зале.

Стремского оговорили ради денег?

Многие из приемных детей священника сочли приговор несправедливым. В этом уверен, например, сын Стремского. В разговоре с «360» он заявил, что во время процесса не было необходимой доказательной базы, экспертиз.

«Сами девчонки, „пострадавшие“, мои сестры репортерам в камеру говорили, что их заставили, подкупили. <…> Их заставили дать показания против отца, пообещали денежные выплаты. Но выплаты не состоялись, они этого не ожидали, совесть заиграла — признались, что оболгали его. У меня одни эмоции. Сам — в шоковом состоянии», — подчеркнул сын Стремского, который присутствовал в зале суда во время вынесения приговора.

По его словам, решение суда будут обжаловать. Сам священник тоже считает, что дело об изнасилованиях и домогательствах — это чей-то заказ.

«Мы тоже сидеть не собираемся. Девчонки жалобы подадут, что не согласны с приговором», — подчеркнул он.

У приемных детей было нормальное детство?

Другой сын Стремского заявил, что лично не видел, чтобы священник совершал какие-то противоправные действия в отношении детей. Он тоже рассказал об обещанной сестрам награде за дачу ложных показаний против отца.

Сын подчеркнул, что у них с братьями и сестрами было нормальное детство. По его словам, в семье было достаточно развлечений, дети даже ездили отдыхать на море. Правда, были запреты касательно вредных привычек. Однако сын Стремского уверен, что это нормально, учитывая особенности жизни при церкви.

«Я не допускаю того, что он мог совершить такие преступления, хотя у нас были разногласия. Я считаю, что это бред полный. Они (потерпевшие по делу — прим. ред.) сами сейчас в шоке от того, что они натворили. Обе уже замужем и сожалеют о том, что произошло», — пояснил он.

Дочь Стремского — об издевательствах над детьми

Правда, как минимум одна из сестер с мнением братьев о нормальном детстве, похоже, не согласна. Она рассказала, что отец избивал детей. При этом она подчеркнула, что не была на приговоре суда, потому что находится под госзащитой.

«Меня удочерили в 1992 году, я пошла в первый класс, все нормально было, мы жили хорошо целый год, потом он нас стал избивать, говорил, чтобы мы признавались в совокуплении с мужчинами, он нам объяснял это в подробностях, клал на парты, бил по гениталиям, говорил, что с нас выбивает дурь какую-то», — пояснила девушка.

Она уверена, что священник сломал своим подопечным детство. По словам дочери Стремского, о происходящем в семье все знали, а вот говорить об этом готовы далеко не все.

«Тяжело, когда он (отец — прим. ред.) сам не хочет признавать вину, говорит, что я обманываю, что нас подкупили. <…> Мы понимаем, что он оттуда (из колонии — прим. ред.) живой не выйдет. Детей жалко, что они страдают из-за этого. Вот тут сожаление какое-то есть. Если бы он признал свою вину, мне бы стало легче, ему тоже и срок был бы меньше», — подчеркнула девушка.

Она также рассказала, что еще в детстве писала с сестрами в прокуратуру, но письмо попало к Стремскому.

Обвинения Стремского в изнасилованиях детей

Николая Стремского арестовали осенью 2019 года. Его обвинили в изнасилованиях, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Потерпевшими по делу проходили 11 детей. Священник своей вины не признал изначально. Вместе с ним задержали удочеренную им Елену Стремскую и ее супруга Виктора Щербакова. По версии следствия, они запирали других детей и содержали их в гараже. Пару обвиняют в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних.

По данным СКР, Стремский совершал преступления в течение 10 лет, с 1999 по 2019 год. Суд начался в октябре 2020-го и проходил в закрытом режиме. После предъявления обвинения и ареста священника освободили от обязанностей опекуна. Оренбургская епархия наложила на него запрет в священнослужении на время следствия.

Стремский возглавлял Свято-Троицкую обитель милосердия с 1990 года. Это крупнейший религиозный комплекс в Оренбургской области. Священник воспитывал 70 детей. Сейчас 58 из них живут самостоятельно. «Российская газета» писала в 2008 году, что это самая большая российская семья. Тогда 25 детей Стремского носили его фамилию, остальные находились под его опекой.