Выбросившую своих детей в овраг мать отправили в СИЗО до 21 февраля

Матери детей, которых нашли в овраге в саратовском селе, предъявили обвинения в убийстве малолетнего ребенка и покушении на убийство двух малолетних, совершенных с особой жестокостью. Суд арестовал женщину на два месяца. В СИЗО она пробудет до 21 февраля.

О заключении ее под стражу ходатайствовало следствие. Суд поддержал это требование, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, идет закрепление доказательной базы.

По данным ведомства, утром женщина находилась дома в селе Прокудино вместе с пятилетней дочкой и восьмилетним сыном. Она рассказала, что, рассердившись на детей за непослушание, начала душить их шарфом. Потом, когда дети перестали подавать признаки жизни, мать вынесла их на улицу и бросила в овраг. Прибывшие на место врачи скорой констатировали смерть мальчика. Девочку доставили в больницу. За ее жизнь продолжают бороться медики.