Московский суд оштрафовал Meta на 1,9 млрд рублей

Компания Meta Platforms Inc (ранее — The Facebook Inc), была оштрафована Мировым судом Таганского района Москвы на 1 990 984 950 рублей 05 копеек. Об этом говорится в постановлении мирового судьи судебного участка №422.

Meta Platforms Inc была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначено наказание в виде административного штрафа.

В конце октября Facebook изменил название на Meta. Такое решение огласил основатель компании Марк Цукерберг.

Ранее также была оштрафована американская компания Google. Санкция в ее отношении составила 7,2 миллиарда рублей.