Жесткие меры, которые ограничивают доступность алкогольной продукции, как правило, после их принятия признаются ошибочными, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. В качестве примера он привел антиалкогольную кампанию Михаила Горбачева в 1985 году.

«Тогда резко ограничили возможность приобретать легальное спиртное и были жуткие очереди и давки. Стал развиваться теневой сектор нелегальной продажи алкоголя, который здравствует и поныне», — напомнил эксперт в беседе с «360».

В итоге сам Горбачев в 2015 году признал, что эта кампания была ошибкой, которая спровоцировала самогоноварение.

Ограничения приведут к контрафакту

Шапкин подчеркнул, что любые дополнительные ограничения касательно алкоголя приводят к дополнительному росту нелегальной продукции, которая может быть опасна. Такие производители используют некачественные сырье, могут перепутать этиловый спирт с метиловым, в итоге все приводит к массовым отравлениям со смертельным исходом.

Этиловый спирт не продается свободно на рынке, его нельзя пойти и купить, он предназначен для заводов, производящих алкогольные напитки, парфюмерию, медицинские изделия. У них строгая отчетность. <…> Но домашнее производство алкоголя у нас не запрещено, а проконтролировать производство самогона невозможно Павел Шапкин председатель Национального союза защиты прав потребителей.

Шапкин также указал на то, что если легальный алкоголь, от продажи которого платятся налоги, станет недоступным, потери понесет и бюджет страны, потому что с самогона, который в этом случае станет популярным, никаких налогов никто не платит.

«Все запретительные меры, которые последнее время вводились, признавались потом ошибкой. Например, на четыре дня в Башкирии на новогодние праздники в начале этого года вводили ограничения, <…> в этом году их вводить не будут», — добавил специалист.

По его словам, там, где вводятся ограничения по времени продажи спиртного, во многих случаях местные власти затем пересматривают свои решения из-за роста количества нелегального алкоголя.

Удар по производителям и рост цен

Идея вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов ударит и по производителям, так как это снизит возможности реализации товара, отметил Шапкин. Он также обратил внимание, что продажу разных видов алкоголя сложно регулировать одинаково.

«Есть пиво, которое не лицензируется», — добавил эксперт.

Еще один минус инициативы о переносе алкогольных магазинов — рост цен. Это закон экономики: любое ограничение конкуренции приводит к росту стоимости продукции, заключил Шапкин.

Антиалкогольщики — тролли?

Депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии «Газете.ru» также раскритиковал предложение вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов. По его словам, если бы он выступал с такой идеей, то выглядел бы «абсолютным троллем». При этом политик отметил, что сам не пьет и считает своим лозунг «Русский — значит трезвый».

Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов назвал инициативу о магазинах перебором. Такой практики, по его словам, он не видел и в других странах, написало РИА «Новости». По мнению политика, депутат Султан Хамзаев, который это предложил, решил заняться пиаром перед Новым годом.

«360» удалось связаться с автором инициативы. Политик, который также возглавляет движение «Трезвая Россия» заявил, что это предложение встретило большую поддержку со стороны населения.

«Мы считаем это разумным с точки зрения здоровья граждан», — сказал Хамзаев.

Он указал на то, что перед Россией стоит проблема демографии, на что во время своей большой пресс-конференции 23 декабря указал президент Владимир Путин. И в этой связи поиск путей снижения употребления спиртного имеет большое значение.