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    24 декабря 2021, 14:00

    России грозит ценовой бум на алкоголь. Запрет продажи — новый «сухой закон»?

    Глава Союза защиты потребителей оценил последствия идеи о переносе алкомагазинов

    Александра Прохорова, Василиса Андреева, Ольга Назаркина

    Жесткие меры, которые ограничивают доступность алкогольной продукции, как правило, после их принятия признаются ошибочными, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. В качестве примера он привел антиалкогольную кампанию Михаила Горбачева в 1985 году.

    России грозит ценовой бум на алкоголь. Запрет продажи — новый «сухой закон»?

    «Тогда резко ограничили возможность приобретать легальное спиртное и были жуткие очереди и давки. Стал развиваться теневой сектор нелегальной продажи алкоголя, который здравствует и поныне», — напомнил эксперт в беседе с «360».

    В итоге сам Горбачев в 2015 году признал, что эта кампания была ошибкой, которая спровоцировала самогоноварение.

    Ограничения приведут к контрафакту

    Шапкин подчеркнул, что любые дополнительные ограничения касательно алкоголя приводят к дополнительному росту нелегальной продукции, которая может быть опасна. Такие производители используют некачественные сырье, могут перепутать этиловый спирт с метиловым, в итоге все приводит к массовым отравлениям со смертельным исходом.

    Этиловый спирт не продается свободно на рынке, его нельзя пойти и купить, он предназначен для заводов, производящих алкогольные напитки, парфюмерию, медицинские изделия. У них строгая отчетность. <…> Но домашнее производство алкоголя у нас не запрещено, а проконтролировать производство самогона невозможно

    Павел Шапкинпредседатель Национального союза защиты прав потребителей.

    Шапкин также указал на то, что если легальный алкоголь, от продажи которого платятся налоги, станет недоступным, потери понесет и бюджет страны, потому что с самогона, который в этом случае станет популярным, никаких налогов никто не платит.

    «Все запретительные меры, которые последнее время вводились, признавались потом ошибкой. Например, на четыре дня в Башкирии на новогодние праздники в начале этого года вводили ограничения, <…> в этом году их вводить не будут», — добавил специалист.

    По его словам, там, где вводятся ограничения по времени продажи спиртного, во многих случаях местные власти затем пересматривают свои решения из-за роста количества нелегального алкоголя.

    Удар по производителям и рост цен

    Идея вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов ударит и по производителям, так как это снизит возможности реализации товара, отметил Шапкин. Он также обратил внимание, что продажу разных видов алкоголя сложно регулировать одинаково.

    «Есть пиво, которое не лицензируется», — добавил эксперт.

    Еще один минус инициативы о переносе алкогольных магазинов — рост цен. Это закон экономики: любое ограничение конкуренции приводит к росту стоимости продукции, заключил Шапкин.

    Антиалкогольщики — тролли?

    Депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии «Газете.ru» также раскритиковал предложение вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов. По его словам, если бы он выступал с такой идеей, то выглядел бы «абсолютным троллем». При этом политик отметил, что сам не пьет и считает своим лозунг «Русский — значит трезвый».

    Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов назвал инициативу о магазинах перебором. Такой практики, по его словам, он не видел и в других странах, написало РИА «Новости». По мнению политика, депутат Султан Хамзаев, который это предложил, решил заняться пиаром перед Новым годом.

    «360» удалось связаться с автором инициативы. Политик, который также возглавляет движение «Трезвая Россия» заявил, что это предложение встретило большую поддержку со стороны населения.

    «Мы считаем это разумным с точки зрения здоровья граждан», — сказал Хамзаев.

    Он указал на то, что перед Россией стоит проблема демографии, на что во время своей большой пресс-конференции 23 декабря указал президент Владимир Путин. И в этой связи поиск путей снижения употребления спиртного имеет большое значение.