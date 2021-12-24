Google в России оштрафовали на 7,2 млрд рублей

Суд в Москве впервые назначил Google оборотный штраф. За повторное неудаление запрещенной информации компании придется заплатить 7,2 миллиарда рублей.

Постановление вынес мировой судья судебного участка № 422 Таганского района города Москвы, сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Уточняется, что IT-компания была признана виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации. По решению суда Google придется заплатить 7 221 916 235 рублей.

Размер оборотного штрафа зависит от размера прибыли компании. Он может составлять одну десятую или одну двадцатую выручки за год, который предшествовал тому, когда против компании завели административное дело. Но при этом сумма не может быть ниже четырех миллионов рублей.

В начале декабря Google присудили еще четыре штрафа. По двум протоколам на четыре миллиона рублей, еще по двум — на 10 миллионов рублей. Общая сумма штрафов Google тогда составила 58 миллионов рублей.