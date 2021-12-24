Вакцина «Спутник М» поступила в оборот

Две первые партии вакцины от коронавируса «Спутник М» выпустили в гражданский оборот. Об этом говорится в реестре Росздравнадзора. Новый препарат предназначен для защиты подростков от коронавируса.

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«Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 24​​​.12.2021. Торговое наименование: „Гам-Ковид-Вак-М“. Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Раствор для внутримышечного введения», — говорится в табличке на сайте реестра. Разрешение на выпуск вакцины получил Центр имени Гамалеи.

Вакцину от коронавируса для подростков «Спутник М» Министерство здравоохранения России зарегистрировало 24 ноября. Препарат предназначен для детей от 12 до 17 лет.

Сама вакцина состоит из двух компонентов. Временной промежуток между инъекциями составляет 21 день. Прививку ставят только с согласия родителей или законных представителей, если ребенку еще нет 15 лет. Подростки старше 15 лет примут решение о прививке самостоятельно.