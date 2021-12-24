Полную вакцинацию прошли 73 миллиона жителей страны. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, первый компонент уже поставили 77 000 876 человек.

Голикова добавила, что улучшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 отмечается в 17 регионах РФ, а ухудшение — в двух субъектах. В отличие от ЕС, Россия пока справляется с пандемией без серьезных ограничений. Вице-премьер призвала сохранить этот баланс, соблюдая меры профилактики на каникулах.

Как отметил накануне президент России Владимир Путин, этого недостаточно, чтобы считать жителей нашей страны защищенными от коронавируса. Сделайте подарок себе и близким на Новый год: подарите иммунитет от болезни. Это бесплатно и безопасно Татьяна Голикова.

В оперштабе по борьбе с COVID-19 добавили, что лидеры по коллективному иммунитету к коронавирусу — Севастополь и Чукотка: 90,2 и 80,3%.