Большие новости 2 декабря. Путин счел данные по «Листвяжной» ложными, против Рашкина возбудили дело, зачем Крыму Pfizer

Президент РФ Владимир Путин заявил, что показания датчиков в шахте «Листвяжная» нельзя считать достоверными. Основой стали данные с поверхности, то есть сфальсифицированные. Против депутата Валерия Рашкина все-таки возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Жителям Крыма стали предлагать вакцинироваться препаратами Pfizer, Moderna и Coronavac. Причем прививочные пункты открыли на границе с Украиной. Что еще произошло в России и мире 2 декабря — в дайджесте «360».

Путин — о трагедии в кузбасской шахте

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по обрушению шахты «Листвяжная» в Кузбассе. Причиной аварии глава государства назвал отсутствие контроля со стороны руководства выработки.

Путин также указал на взятые с поверхности данные для датчиков «Листвяжной», заявив, что они сфальсифицированы.

Рашкин и незаконная охота

Глава СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против Валерия Рашкина. Его подозревают в незаконной охоте.

На прошлой неделе Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. В убийстве лося, которого нашли в багажнике его автомобиля, парламентарий в итоге сознался.

Дело экс-помощника Курпатова

Скандал вокруг психолога, предпринимателя и телеведущего доктора Андрея Курпатова набирает обороты. Бывшего помощника Алексея Иевского он обвинил в хищениях, мошенничестве и рейдерском захвате имущества.

В семье Иевского, который находится в СИЗО, дело считают сфабрикованным. Все претензии Курпатова отец его экс-помощника назвал «заведомо ложным доносом».

Широкий жест Украины

На украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Чонгар» и «Каланчак», которые расположены на границе с Крымом, открыли пункты вакцинации от коронавируса. Жителям полуострова предлагают привиться препаратами Pfizer, Moderna и Coronavac.

На Украине своих вакцин нет, напомнили эксперты. Возможно, страна просто хочет заработать денег.

Хасбик лишился Instagram

Аккаунт блогера Хасбуллы Магомедова в Instagram заблокировали. Причиной, возможно, стали угрозы Хасбика в адрес незнакомой женщины. Якобы блогер пообещал с ней расправиться за выложенное видео с его сестрой.

Как бы там ни было, страница Хасбика быстро оказалась в блоке. Скорее всего, из-за множества жалоб.

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