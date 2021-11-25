Партнерство переросло в рейдерство? Разрыв доктора Курпатова с помощником дошло до суда

Известный российский психолог Андрей Курпатов обвинил своего личного помощника Алексея Иевского в краже драгоценностей. Но, как выяснилось позже, одной ювелиркой дело не ограничилось. Согласно материалам уголовного дела, помощник вывел со счетов компании психолога более девяти миллионов рублей, которые потратил на покупку автомобиля Porsche. Помощник своей вины не признал, а его родители утверждают, что у них есть доказательства невиновности сына.

Украденные подарки

О похищении у доктора Курпатова драгоценностей сообщила «Фонтанка». По данным издания, из квартиры на канале Грибоедова пропали швейцарские часы Breguet и серьги. Заявление в полицию психолог написал в октябре, указав, что подозревает в краже своего помощника Алексея Иевского. Задержанный полицией молодой человек заявил, что Курпатов подарил ему все ювелирные изделия, а в полицию обратился после ссоры.

Так как доктор не стал забирать своего заявления, то полиция задержала молодого человека. Против Иевского завели два уголовных дела. Одно о похищении часов и сережек, а второе о мошенничестве.

В материалах уголовного дела говорится, что Иевский обманом похитил со счета потерпевшего более девяти миллионов рублей под предлогом покупки автомобиля Porsche Cayenne Coupe, которое обещал оформить на Курпатова. Но по необъяснимой причине записал на свое имя.

По решению Куйбышевского районного суда помощника психолога отправили в следственный изолятор, где он находится и сейчас. Своей вины Иевский не признал. В четверг, 25 ноября, суд продлил ему меру пресечения до 28 декабря.

«Слежка, прослушка и грубый монтаж»

По данным «Фонтанки», Алексей Иевский был не просто личным помощником Курпатова, а генеральным директором головной компании «Онлайн Продакшн», через которые психолог продает свои курсы желающим. Эта информация подтверждается открытыми источниками.

Источник фото: rusprofilе.ru

Журналисты ознакомились с материалами уголовного дела и пришли к выводу, что Иевский мог не украсть не только часть денег компании. По их данным, на его имя переписано жилое помещение в центре Санкт-Петербурга, а также земельные участки в Зеленогорске. Счет в данном случае идет уже на десятки миллионов рублей. Эту информацию подтвердил сам доктор Курпатов.

«У него были доверенности на приобретение, оплата происходила прямо с моей карты, а что касается компании, то он гендиректор, там работает много людей. Когда я заметил, что не выплачивают деньги, то я обратился к бухгалтеру, и он мне предоставил все выписки. Оказалось, что деньги выводились на какие-то подставные ИП, а потом обналичивались», — заявил он.

Накануне Андрей Курпатов на своей странице в Instagram подтвердил, что атака идет не только на него лично, но и на его компанию. Сложившуюся ситуацию он назвал рейдерским захватом.

«Мошенническим образом, через злоупотребление доверием были похищены десятки миллионов рублей. При этом захватчик пошел на все мыслимые и немыслимые нарушения уголовных норм — это не только вывод средств и воровство имущества, но еще и слежение, прослушка, а затем и грубый шантаж», — написал психолог.

По его словам, обвиняемый начал использовать СМИ для информационной войны, чтобы уйти от ответственности.

Непризнание вины

Во время судебного заседания по жалобе адвокатов Иевского на содержание под стражей бывший помощник Курпатова сделал заявление. По его словам, с психологом его связывали не только рабочие, но и любовные отношения. Иевский подчеркнул, что причиной ссоры и последующего разрыва стала измена психолога, которую он простить так и не смог.

«Андрей Курпатов некоторое время просил, потом требовал, чтобы я вернулся к нему. Позже стали поступать угрозы: „Если ты не вернешься, я тебя затаскаю по судам“», — рассказал Иевский.

Его родители предоставили сайту kp.ru переписку сына с Курпатовым. Судя по опубликованным сообщениям, психолог дарил молодому человеку дорогие украшения. Также родители арестованного утверждают, что автомобиль Porsche купили около года назад, поэтому Курпатов знал, кому он принадлежит на самом деле. В беседе с «Фонтанкой» они отметили, что в переписке идет речь о сережках, машине, земельных участках, часах и комнате в центре Санкт-Петербурга. Распечатанную переписку родные Иевского заверили у нотариуса.



По словам отца помощника психолога, Курпатов был готов забрать заявление в обмен на эту переписку, но после передумал.