Instаgrаm заблокировал Хасбика

В Instagram заблокировали страницу блогера Хасбуллы Магомедова. Причиной могли стать угрозы Хасбика в адрес незнакомой женщины, которую тот якобы обещал убить, сообщил Telegram-канал Mash.

Предположительно, Хасбик разгневался, когда кто-то выложил в Сети видео с его сестрой. Блогер начал возмущаться и писал обидные сообщения, а еще пригрозил убийством женщине, которая сняла этот ролик.

Но вскоре аккаунт Хасбика заблокировали. Вероятно, это произошло из-за большого количества жалоб, которые посыпались на его страницу от других пользователей.

Блогер после этого заявил, что якобы сам заблокировал свою страницу. Как отмечает издание, на этом аккаунте у Хасбика было 1,7 миллиона подписчиков.

Недавно Хасбик обратился к главе промоушена UFC Дэйне Уайту, спросив, когда у него появится галочка верификации в Instagram. Дагестанский блогер написал об этом в комментарии к фото, на котором он изображен вместе с Уайтом на турнире UFC 267.

Чеченский блогер Асхаб Тамаев ранее рассказал, сколько зарабатывает Хасбик.