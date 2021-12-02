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    02 декабря 2021, 18:00

    Instаgrаm заблокировал Хасбика

    Дагестанского блогера Хасбика заблокировали в Instagram

    Александр Блинов

    В Instagram заблокировали страницу блогера Хасбуллы Магомедова. Причиной могли стать угрозы Хасбика в адрес незнакомой женщины, которую тот якобы обещал убить, сообщил Telegram-канал Mash.

    Предположительно, Хасбик разгневался, когда кто-то выложил в Сети видео с его сестрой. Блогер начал возмущаться и писал обидные сообщения, а еще пригрозил убийством женщине, которая сняла этот ролик.

    Но вскоре аккаунт Хасбика заблокировали. Вероятно, это произошло из-за большого количества жалоб, которые посыпались на его страницу от других пользователей.

    Блогер после этого заявил, что якобы сам заблокировал свою страницу. Как отмечает издание, на этом аккаунте у Хасбика было 1,7 миллиона подписчиков.

    Недавно Хасбик обратился к главе промоушена UFC Дэйне Уайту, спросив, когда у него появится галочка верификации в Instagram. Дагестанский блогер написал об этом в комментарии к фото, на котором он изображен вместе с Уайтом на турнире UFC 267.

    Чеченский блогер Асхаб Тамаев ранее рассказал, сколько зарабатывает Хасбик.