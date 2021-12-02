Против Рашкина возбудили дело о незаконной охоте

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил против Валерия Рашкина уголовное дело о незаконной охоте. На прошлой неделе его лишили депутатской неприкосновенности. О возбуждении дела сообщили на сайте СК.

По версии следствия, в конце октября на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» под Саратовом Рашкин вооружился карабином и отправился на охоту. Вместе с ним были еще несколько человек. Он выследил лося, а потом застрелил его. Затем они вместе разделали животное при помощи ножей и топора. Части туши загрузили в автомобиль LADA Largus и уехали.

Депутата Госдумы от КПРФ задержали в ночь на 29 октября. В машине обнаружили тушу убитого лося. Парламентарий заявил, что подобрал убитое животное и собирался отвезти его в полицию. При этом он отказался проходить медосвидетельствование. Вскоре обнаружили предполагаемое место убийства лося, рядом с которым нашли ружье и охотничий билет на имя Рашкина. Спустя какое-то время парламентарий все-таки сознался в убийстве лося.

Накануне стало известно о госпитализации Рашкина. Представитель депутата Надежда Веселова сообщила «360», что Рашкин лег в больницу на плановую операцию.