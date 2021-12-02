Крымчанам предложили привиться зарубежной вакциной на границы с Украиной. В чем подвох?

На украинской границе крымчанам предлагают привиться вакцинами Pfizer, Moderna и Coronavac. После этого жители полуострова получат справку, а данные о ней внесут в электронную медицинскую систему. Правда, рассчитывать на бескорыстную заботу Украины о крымчанах не стоит, уверены специалисты.

На украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Чонгар» и «Каланчак», которые находятся на границе с Крымом, открыли пункты вакцинации для жителей полуострова препаратами Pfizer, Moderna и Coronavac. Об этом сообщили на сайте Министерства по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий Украины».

По данным ведомства, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 15:00, на КПВВ будут работать специальные мобильные бригады. Там жители Крыма смогут сделать прививку одним из трех препаратов. После этого вакцинированным выдадут справку, а информацию о ней внесут в электронную медицинскую систему.

При этом ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что отказы украинцев от вакцинации можно объяснить «информационной войной» России, сообщил телеканал ICTV. Политик уверен, что российская сторона специально «разворачивает» тему вакцинации от коронавируса выгодным для нее способом.

«Те люди, которые на сегодня работают против нашей страны, они и тему COVID-19 разворачивают таким образом, что есть большое влияние», — обвинил Данилов Россию.

Сделать деньги

Действия украинской стороны необязательно носят политический характер. На Украине своих вакцин нет. Тем временем спрос на иностранные вакцины в России есть, в том числе в Крыму. Об этом «360» рассказал президент Центра системного анализа и прогнозирования в Украине Ростислав Ищенко.

«Знаю, что люди, которым необходимо выезжать, допустим, в страны Европы, где „Спутник V“ все еще не зарегистрирован, ищут возможности вакцинироваться в Венгрии, в Греции — где угодно. Вполне возможно, что так Украина сейчас просто зарабатывает деньги. <…> Пришел на границу, вакцинировался и ушел назад. Я так понимаю, что Украина это делает не бесплатно. Соответственно, страна просто зарабатывает деньги», — пояснил Ищенко.

При этом он подчеркнул, что на территории России такая вакцина котироваться не будет. Ведь пока получить QR-код можно, вакцинировавшись лишь российскими препаратами.

Вопрос доверия

Политолог Александр Дудчак в разговоре с «360» предложил задуматься, стоит ли доверять предложенным вакцинам.

Я бы на месте крымчан, честно говоря, несколько раз подумал, прежде чем прививаться вакцинами, предлагаемыми Украиной. Что-то последние годы ничего доброго с их стороны не предлагалось. Должно насторожить, что они там намешали. Я сомневаюсь, что они переживают за здоровье жителей полуострова, судя по всем их действиям Александр Дудчак политолог.

Ситуация с коронавирусом на Украине

Пока украинская сторона якобы старается помочь жителям Крыма привиться, сама Украина 23 сентября из зеленой зоны карантина перешла в желтую. В красную зону отнесли территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Данилов также рассказал, что страна вошла в пик волны пандемии, число умерших от COVID-19 может достигнуть тысячи человек в сутки.

Тем временем в конце ноября число случаев заражения коронавирусом на Украине в сутки возросло почти на шесть тысяч — до 3 427 827.