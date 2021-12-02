«Заведомо ложный донос». Отец экс-помощника Курпатова назвал дело против его сына сфабрикованным

Отец бывшего помощника Андрея Курпатова назвал дело против своего сына Алексея Иевского сфабрикованным. Он рассказал «360», что Курпатов обвиняет Иевского в мошенничестве с покупкой Porsche Cayenne, якобы он купил ее на похищенные у него деньги.

«Я считаю, что он невиновен, потому что дело сфабрикованное и, скорее всего, проплаченное Курпатовым», — заявил Константин Иевский.

По словам Иевского, Курпатов подал иск в Невский районный суд Петербурга, обвинив бывшего помощника в том, что тот нарушил их договоренности по покупке Porsche Cayenne. Машина стоила 9,3 миллиона рублей. Автомобиль на деньги Курпатова приобрел Иевский. В исковом заявлении указано, что между ними была устная договоренность, что впоследствии машина должны быть переоформлена на Курпатова. Но при покупке его не было, и помощник оформил машину на себя.

Источник фото: телеканал «360»

Поначалу претензии Курпатова заключались в том, что Иевский уклонялся от переоформления машины и игнорировал его требования. Доктор требовал взыскать с помощника 9,3 миллиона рублей, на которые она была куплена.

«Мы считаем, это заведомо ложный донос со стороны Курпатова. Говорилось раньше следователем, что проплата машины была дополнительной карточкой Курпатова. Мы выяснили, что это личная именная карта моего сына, которая привязана к счету Курпатова», — рассказал Константин.

На момент покупки автомобиля у экс-помощника была генеральная договоренность. По словам его отца, исходя из этого он имел право оформлять и покупать машину.

«В деле есть завещание, написанное в декабре 2020 года, что все движимое и недвижимое имущество мой сын завещает некоему Курпатову. Ну и плюс переписка, в которой Курпатов пишет о машине, о счетах, о сережках, ну, в общем обо всем пишет. Это продолжительная переписка… Рабочие отношения, которые переросли в личные», — сообщил он.

По словам Константина Иевского, следователь предлагает его сыну признать вину в хищениях, а в обмен обещает условный срок. Сейчас Алексей находится в СИЗО. Недавно Куйбышевский суд продлил его арест еще на месяц, до 28 декабря.