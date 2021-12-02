Бритни Спирс начинает новую жизнь в 40 лет. Она стала голосом поколения

Певица Бритни Спирс празднует свое 40-летие и начало новой главы в жизни. Она блистает перед глазами публики последние 32 года, ее песни считаются культовыми, а музыкальные критики закрепили за ней прозвище поп-принцессы. Вместе с этим она провела 13 лет под опекой отца, пережила нервные срывы и бесконечные нападки СМИ. О том, какое влияние Спирс оказала на мир поп-музыки и почему люди по всему миру встали на ее защиту, — в материале «360».

Вклад в поп-культуру

Бритни Спирс выросла в Кентвуде (штат Луизиана) и с юных лет блистала на сцене. Она принимала участие в различных конкурсах, выступала на сцене Бродвея, а затем попала в Клуб Микки Мауса, ставший ее карьерным прорывом. Вместе с ней в нем состояли Кристина Агилера, Кери Рассел и Райан Гослинг.

По сообщениям Тimе, когда Бритни было семнадцать лет, ее хотели включить в состав женской группы наподобие Spice Girls, но в итоге решили заключить с ней сольный контракт.

Источник фото: instagram / britneyspears

«Очень редко можно услышать кого-то в этом возрасте, кто может передать эмоциональный контент и коммерческую привлекательность», — говорил в 1999 году Джефф Фенстер, руководитель ее будущего лейбла Jive Records.

Ее дебютный сингл Baby One More Time сразу стал хитом, взорвал все чарты и вызвал споры из-за неоднозначного видеоклипа. Продюсеры решили эксплуатировать юный образ Бритни, придав ему сексуальности. Ее нарядили в форму католической школьницы, завязав рубашку на груди. Образ невинной, но в то же время сексуальной девчонки с соседнего двора отлично сработал и гарантировал ей армию фанатов.

Ее первые два студийных альбома, оба из которых заработали бриллиантовый статус в США, получили глобальный успех и стали двумя из самых продаваемых альбомов всех времен. Она также стала самым продаваемым артистом-подростком всех времен. Ее имя стало самым популярным поисковым запросом в Yahoo! между 2005 и 2008 годами, а в 2007 и 2009 годах она была названа самым разыскиваемым человеком в Книге рекордов Гиннесса.

Источник фото: instagram / britneyspears

Бритни Спирс считали одной из движущих сил возвращения подростковой поп-музыки в конце 90-х, что принесло ей титул принцессы поп-музыки. Она помогла открыть новую эру для жанра, находившегося в спячке несколько десятилетий. По словам музыкального критика Евгения Бабичева, в свое время это заставило понервничать даже Мадонну, ведь за ней закрепили звание королевы поп-музыки.

«Бритни можно похвалить за то, что для целого поколения она стала героиней номер один и артисткой, которой интересовались все девчонки и мальчишки. Созданный школьный образ с первых хитов был очень рабочим. Чего греха таить, многие современные артисты говорят, что решили стать таковыми, глядя на Бритни, а некоторые стараются подрожать ей в чем-то», — отметил собеседник «360».

Влияние Спирс действительно можно увидеть повсюду. Знаменитый танцевальный стиль Леди Гаги напоминает танцы Бритни, а Charli XCX назвала певицу «причиной, по которой она хотела заниматься музыкой в первую очередь». Кэти Перри, Деми Ловато, Майли Сайрус и многие другие исполнительницы выросли на ее хитах. Культовый поп-стиль Спирс можно заметить в творчестве Граймс, Рины Саваямы, Slayyyter, Sophie и других.

Источник фото: instagram / britneyspears

Интересно и то, что, несмотря на первоначальный милый образ, Спирс всегда старалась дать отпор своим ненавистникам в песнях. Например, сингл Piece of Me был посвящен критике папарацци, которые постоянно пытались прорваться в ее личную жизнь. А ее сингл Work Bitch 2013 года в свете ее борьбы за свободу теперь звучит по-новому. В нем певица пела: «Ты хочешь горячее тело, ты хочешь Bugatti / ты хочешь Maserati? Тебе лучше работать, ****».

Основательница движения Free Britney в Огайо Петти Янгер в беседе с «360» подчеркнула, что без Бритни поп-музыка не была бы такой, какая она есть сегодня.

«Бритни считается вдохновительницей всех музыкальных жанров! Даже если вы не большой ее поклонник, вы знаете хотя бы одну ее песню. Бритни всегда выделялась, каждый альбом был чем-то новым, и она всегда, кажется, опережала свое время. Не зря альбом Blackout называют поп-библией», — заявила она.

Источник фото: instagram / britneyspears

При этом Бабичев отметил, что Бритни есть за что и пожурить, а именно за то, что на троне поп-принцессы она удержаться не смогла. Это проблема многих артистов, начинающих карьеру в юном возрасте. Часто они не выдерживают славы, постоянного напряжения в формате «альбом — тур — альбом» и бесконечного нахождения под прицелом папарацци.

«Я думаю, что первый разлом начался с ее неудач в личной жизни: развод, дележка детей и суды. Это сильно ударило по ней, как мне кажется, повлияв на психическое состояние и желание творить дальше, по крайней мере на том уровне, к которому все привыкли», — сказал эксперт.

Освобождение от опеки

Действительно, с 2006 года жизнь певицы медленно начала катиться по наклонной: развод с Кевином Федерлайном, деление опеки над детьми, вождение в нетрезвом виде, постоянное преследование папарацци и знаменитое сбривание волос. В тот момент нервный срыв Бритни не вызывал у людей сочувствия, а ее проблемы превратили в шутку и повод для насмешек. Уже в 2008 году ее госпитализировали в медицинский центр, признав временно недееспособной и передав права опеки над ней ее отцу Джейми Спирсу. Только это «временно» затянулось на целых 13 лет.

На протяжении всего этого времени у Бритни Спирс прав было меньше, чем у пятилетнего ребенка. Отец певицы имел полный контроль над ее финансами, карьерой и даже принимал решения, касающиеся ее здоровья. Он ограничивал то, с кем она могла видеться, запрещал водить машину и в целом старался регулировать каждый аспект ее жизни. Вплоть до 2019 года подобная ситуация никого не смущала, но когда Спирс объявила о бессрочном завершении карьеры, фанаты начали бить тревогу.

Источник фото: instagram / britneyspears

Вскоре стало известно о том, что певицу якобы против воли держали в психиатрическом учреждении, а в интернет начали сливать разные судебные документы. Сама Бритни также пыталась намекнуть своим фанатам через посты в Instagram о том, что нуждается в помощи, что привело к созданию движения Free Britney («освободите Бритни»). Поначалу многие считали, что все это конспирологические теории, но вскоре даже знаменитости подключились к поддержке звезды.

Наконец, летом 2020 года Бритни выступила в суде, рассказав об ужасах, которым ее подвергла родная семья. Она говорила о том, что ее накачивали наркотиками, заставляли действовать портив собственной воли, запрещали выходить замуж и заводить детей. Все это повергло общественность в шок, а в ноябре ее отец, наконец, прекратил мешать ее попыткам избавиться от опекунства. Когда суд Лос-Анжелеса освободил певицу от опеки Джейми Спирса, Бритни назвала этот день лучшим в своей жизни и сказала, что готова плакать от счастья.

Источник фото: instagram / britneyspears

В рамках постановления судья сказал, что бухгалтер, который работал временным опекуном, должен сохранить некоторые полномочия для урегулирования текущих финансовых вопросов.

Обращаясь к толпе фанатов у здания суда, адвокат Спирс Мэтью Розенгарт высоко оценил «мужество» певицы на всех судебных слушаниях. Он сказал, что гордится тем, что она пролила свет на проблему опекунства, и что в результате ее свидетельских показаний был принят новый закон, «чтобы попытаться гарантировать, что такие случаи больше не повторятся».

Обретя вновь свободу, Бритни объявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари, с которым она состоит в отношениях с 2016 года. Пара готовится к свадьбе в следующем году.

Источник фото: instagram / britneyspears

Певица также сказала о том, что ее семья заслуживает наказания за то, через что они заставили ее пройти, но неизвестно, пойдет ли Бритни в суд. Также неизвестно, вернется ли она вновь на сцену. В СМИ циркулировали слухи о том, что Спирс собирается дать откровенное интервью Опре Уинфре, но источники, близкие к певице, опровергли эти новости.

В одном из последних постов в Instagram Бритни написала, что благодарна за все, что с ней сейчас происходит, но ей еще нужно исцелиться.

«Не терапия… а исцеление, которое исходит изнутри!!! У меня есть надежда и намерение сделать все возможное…. точка!!! Это все, что у меня есть… намерение!!!» — гласила подпись.

Роль фанатов

На протяжении всей борьбы за свободу и после долгожданной победы Бритни не переставала благодарить своих фанатов за поддержку. Они сыграли колоссальную роль в этой истории, выводя в тренды социальных сетей хештег «освободите Бритни», выходя на протесты и собираясь у здания суда каждый раз, когда певице предстояло новое слушание.

В Instagram можно найти тысячи аккаунтов, ведущих блог о Бритни и регулярно оповещающих фанатов о том, что происходит с ней. На YouTube блогеры с сотней тысяч подписчиков снимали видео, в которых разбирали все сигналы и подсказки, что для них оставляла певица в своих постах.

Петти Янгер, основательница движения Free Britney в Огайо, рассказала «360», как сама оказалась вовлечена в борьбу за свободу любимой певицы. Она объяснила, что была фанаткой Бритни с 1998 года и активно следила за ней в социальных сетях. В 2007 году она понимала, что со Спирс происходит что-то не то, но верила информации, поданной в СМИ, считая, что, возможно, такая опека ей действительно была необходима. Настоящую тревогу Янгер забила, когда Спирс пропала из социальных сетей и отменила свои выступления.

Источник фото: телеканал «360»

«Это было не похоже на Бритни. Человек, за которым я следила всю свою жизнь и с которым я ощущала связь, пропал. Я просто знала, что что-то не так, а когда в Сеть стали сливать данные, я поняла, что мне нужно что-то сделать, что угодно, чтобы помочь ей. Ее творчество помогало мне во многих вещах, я просто должна была ей помочь», — заявила девушка.

По словам Петти, история Бритни так сильно взволновала общественность, потому что речь шла о женщине, лишенной самых базовых прав. С этим регулярно сталкиваются миллионы людей, но обычно ничего не происходит.

Источник фото: телеканал «360»

«У меня инвалидность, и меня очень легко было поставить под такую же опеку. А еще, если я выйду замуж за человека, который хорошо зарабатывает, я могу потерять все льготы, которые получаю. История Бритни вновь осветила проблему прав инвалидов, проблему прав женщин и просто прав людей», — подчеркнула Янгер.

Людям было легко представить себя на месте Бритни, а потому никто не смог остаться в стороне.

Сейчас певица действительно обрела долгожданную свободу, но Янгер отмечает: борьба еще не окончена. Если Спирс решит выдвинуть обвинения против своей семьи, то фанаты сделают все, чтобы добиться долгожданного правосудия. Того, которого она заслуживает.

Возвращение на сцену

Бритни не выпускала новых песен и не давала концертов на протяжении нескольких лет, выражая протест опекунству, но теперь оно закончилось, а значит, певица может попытаться оживить собственную карьеру. Ее фанаты в этом вопросе настроены оптимистично. Янгер убеждена: если Бритни этого захочет, она сможет.

«Она возглавляет чарты, даже не создавая новой музыки и не сочиняя новые песни, так что просто представьте, как это будет, когда она снова начнет работать! Но если она решит никогда больше не заниматься музыкой, я поддержу ее!» — заявила девушка.

А вот критик Бабичев настроен чуть более скептично. Он отметил, что в 2010-х, когда Бритни приезжала с концертами на постсоветское пространство, картина была удручающей. Залы были полупустыми, а выступления фанерными. Это легко можно было объяснить тем, что у певицы был огромный багаж проблем и ей было не до качественных шоу.

Именно поэтому он убежден, что возвращаться на сцену в надломленном состоянии не нужно. Необходимо сначала решить все свои проблемы, а потом уже выпускать новую музыку. Сейчас у Спирс все «более-менее устаканилось», но говорить о ее скором возвращении пока рано.

«Возвращаться надо тоже умело. С каким-то ярким материалом, который всех положит на лопатки и даст нам информацию, что она долго находилась в тиши, но вернулась ураганом. А если такого материала не будет, то нечего и рыпаться», — заключил эксперт.