Большие новости 16 декабря. Прощание с Сергеем Соловьевым, кто подставил стрелка из МФЦ, QR-коды снова обсудят

В столице состоялась церемония прощания с режиссером Сергеем Соловьевым. Стрелок из МФЦ Сергей Глазов заявил, что в его бедах виноваты спецслужбы — якобы они сфальсифицировали смерть двух людей в МФЦ. В российских регионах повторно обсудят законопроект о QR-кодах накануне второго чтения. Об этих и других событиях четверга — в дайджесте «360».

Прощание с Сергеем Соловьевым

В церкви Иоанна Богослова на Бронной провели церемонию прощания с режиссером Сергеем Соловьевым. Он скончался 13 декабря на 78-м году жизни из-за сердечной недостаточности.

Режиссера проводили аплодисментами. Гражданской панихиды не было — так хотел сам Соловьев. Его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

Спецслужбы виноваты

Бывший офицер Сергей Глазов, который устроил стрельбу в МФЦ Москвы, обвинил спецслужбы в фальсификации данных. По его мнению, силовики сымитировали смерти двух человек.

Теперь Глазов намерен лично присутствовать на освидетельствовании тел погибших и уже подал ходатайство. Во всех своих бедах он обвинил спецслужбы.

Повторное обсуждение

Российские регионы, Совфед и правительство повторно обсудят законопроект о QR-кодах в общественных местах. Документы им уже направили. Их еще раз изучат перед вторым чтением.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что властям важно защитить людей от распространения COVID-19 и обязательно соблюсти их права.

«Омикрон» в России

Уже 25 россиян заразились новым штаммом коронавируса «омикрон». Инфицированных выявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Вице-премьер Татьяна Голикова заметила, что избежать распространения «омикрона» в РФ невозможно. Особенно в связи с приближающимися новогодними праздниками и путешествиями жителей страны за границу.

Арест Галявиеву продлили

Приволжский районный суд Казани оставил устроившего стрельбу в гимназии Ильназа Галявиева под арестом до 11 апреля 2022года. Суд удовлетворил поданное следствием ходатайство.

Молодому человеку предъявили обвинение по нескольким статьям, а потерпевшими по его делу признали более 600 человек.

Убийство Тани Мендос в Мексике

Актрису, певицу и модель Таню Мендес застрелили рядом со спорткомплексом в мексиканском городе Куэрнавака. На нее напали, когда 42-летняя артистка ждала сына с тренировки.

Мальчик, уверяют очевидцы, стал свидетелем убийства. Неизвестных было двое, задержать их пока не удалось.

Текст дня

Документы по делу об убийстве американского президента Джона Кеннеди перестали быть секретными. Опубликованные материалы, как оказалось, не содержат откровений, способных радикально изменить восприятие связанных с убийством Кеннеди событий. Тем не менее нам показался интересным хотя бы тот факт, что спецслужбы пытались годами доказать причастность СССР к случившемуся.

США рассекретили архив по убийству Кеннеди. Его годами пытались связать с СССР