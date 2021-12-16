США рассекретили архив по убийству Кеннеди. Его годами пытались связать с СССР

Власти США рассекретили почти 1,5 тысячи документов по делу об убийстве президента Джона Кеннеди. Спецслужбы годами пытались найти доказательства причастности СССР к преступлению. Правда, ничего существенного, похоже, так и не нашли. Помимо Союза, они пытались связать с гибелью политика и итальянскую мафию.

Рассекреченные документы о Кеннеди

Национальное управление архивов и документации США опубликовало новую порцию ранее засекреченных материалов о расследовании убийства президента Джона Кеннеди. В новый архив вошел 1491 файл. Речь идет о данных, рассекречивание которых не вызвало возражений у руководства США. Публикацию материалов утвердил президент Джо Байден.

Правда, делать достоянием общественности вторую часть архива власти пока не решились. Ожидается, что это произойдет через год. Тогда мир увидит еще 14 тысяч документов. Всего с 1992 года национальные архивы обнародовали более 250 тысяч материалов.

«Любая информация, которая в настоящее время удерживается от публичного раскрытия и которую агентства не предложили отложить на более поздний срок, должна быть рассмотрена до 15 декабря 2021 года и будет публично раскрыта в этот день», — заявил Байден.

Связь убийства Кеннеди и СССР

В опубликованных материалах нет откровений, которые могли бы радикально изменить понимание событий, связанных с убийством Кеннеди, отметило агентство Associated Press. Среди рассекреченных файлов есть служебные записки, телеграммы, следственные отчеты, которые подготовили ЦРУ, ФБР, Государственный департамент и Пентагон.

Так, в материалах есть сведения о заговоре руководства США, которое планировало убить кубинского лидера Фиделя Кастро. Более того, там же находятся сведения о том, что американские спецслужбы много лет прорабатывали версию причастности СССР к покушению на Кеннеди.

В одном из файлов ЦРУ подробно разобрана книга Роберта Энсона 1976 года. В ней рассказывается о поездке убийцы Кеннеди в Москву. У следствия вызвала подозрения информация о том, что он получил визу в рекордные сроки и без присутствия в советском посольстве. В материалах сказано, что вероятность помощи Освальду со стороны СССР для путешествия есть, однако фактом ускоренной выдачи визы это не подтверждается.

Также убийца президента Ли Харви Освальд за два месяца до совершения преступления обращался за визой в посольство Советского Союза в Мехико для въезда в Одессу. При этом во время визита в советское посольство Освальд общался с офицером КГБ. Также Освальд побывал и в посольстве Кубы в Мехико. Он якобы хотел получить транзитную визу для въезда на Кубу, где планировал дождаться выдачи визы в СССР. В Мехико же Освальд въехал, представившись фотографом. После гибели Кеннеди власти Мексики задержали сотрудника кубинского посольства, с которым говорил Освальд. Правда, ни допрос, ни слежка за советским посольством не выявили ничего необычного.

Более того, в одном из файлов есть данные о звонке в США некоего «польского водителя» из советского посольства в Австралии. По его словам, именно СССР финансировал убийцу Кеннеди. Якобы за две недели до преступления мужчина отвозил советских дипломатов в Сидней, и когда стало известно об убийстве президента, они радостно пили водку и говорили: «Мы добились того, чего хотели». Отыскать «водителя» спецслужбам так и не удалось.

Связь убийства Кеннеди с итальянской мафией

Власти СССР не единственные, кого США подозревали в убийстве Кеннеди. К делу также приобщили материалы ФБР об итальянской мафии и миллионах фальшивых долларов.

В материалах есть и совсем не связанные с убийством президента данные. Например, отчет для руководства ФБР из отдела в Майами. В нем говорится о встрече агента бюро с информатором 2 марта 1964 года. Информатор показал агенту пачку поддельных купюр и заявил, что знает, где лежат 1,7 миллиона фальшивых долларов.

Также среди документов есть и доклад сотрудников ФБР. В нем информация о том, как источник тянет время перед установкой прослушки на его телефонный аппарат. Еще агенты отчитались о встречах с информаторами в итальянской мафии.

Официальная версия убийства Кеннеди

Множество версий убийства Кеннеди появилось после того, как американцев не устроили официальные выводы следствия. Они показались обществу неубедительными.

Президента убили 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас. В него выстрелили из винтовки, пока кортеж политика проезжал мимо книгохранилища под крики восторженных американцев. Это произошло в 12:30. Спустя полчаса о гибели политика объявили официально. Спустя 40 минут на борту президентского лайнера к присяге был приведен 36-й президент США — Линдон Джонсон.

Следствие решило, что президента в одиночку убил работник книгохранилища Ли Харви Освальд. По официальным данным, так преступник хотел прославиться. Именно эти выводы большинству американцев показались неубедительными. А спустя всего два дня после задержания погиб и Освальд: его убили. Это укрепило общество во мнении, что кто-то попросту решил скрыть настоящих заказчиков преступления. Тогда появились различные версии убийство Кеннеди — от работы мафии и спецслужб до участия инопланетян.