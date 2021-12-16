Казанского стрелка Галявиева оставили под арестом

Устроившему стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназу Галявиеву продлили меру пресечения. Его оставили под арестом до 11 апреля 2022 года.

Решение вынес Приволжский районный суд Казани, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

О продлении срока содержания под страже для Галявиева ходатайствовало следствие. В суде прошение удовлетворили. Молодой человек останется под арестом до 11 апреля следующего года.

Окончательное обвинение ему предъявили по нескольким статьям. Потерпевшими в деле казанского стрелка стали более 600 человек, среди которых есть дети.

По итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиева признали вменяемым.

Стрельбу по сотрудникам и ученикам гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил 11 мая. Погибли девять человек. Молодой человек тщательно готовился к нападению и планировал его.