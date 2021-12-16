Законопроект о QR-кодах направили в регионы на повторное обсуждение

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах повторно направили в регионы, Совет Федерации и правительство. Он должен пройти дополнительное обсуждение накануне второго чтения.

«Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан», — написал об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин в собственном Telegram-канале.

В первом чтении документ одобрен. Он предполагает, что жители России смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, общепит и розничные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел ковидом, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля, согласно документу, вместо QR-кода можно будет показывать отрицательный результат ПЦР-теста. Потом это будет разрешено только при медотводе. За проголосовали 329 депутатов, против — 87, один воздержался. Порядок для иностранцев сейчас разрабатывают санитарные власти страны.