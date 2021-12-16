Режиссера Сергея Соловьева проводили аплодисментами в церкви Иоанна Богослова на Бронной в Москве. Гражданскую панихиду, согласно последней воле умершего, проводить не стали.

После церемонии прощания Сергея Соловьева увезли, чтобы похоронить на Троекуровском кладбище.

Режиссер и сценарист Сергей Соловьев умер 13 декабря на 76-м году жизни. Причиной его смерти, согласно источникам, стала сердечная недостаточность.

Соловьев стал известен общественности благодаря своим культовым работам. В его портфолио не менее 30 фильмов, среди которых картины «Асса», «Сто дней после детства», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Наследница по прямой» и другие.

Коллеги рассказывали о Сергее Соловьеве как об очень разностороннем человеке, который разбирался не только в кино, но и в других самых разных видах искусства — музыке, литературе и живописи. В его фильмах использовались песни русских рок-музыкантов в качестве саундтреков. Фильмы Соловьева стали одним из символов времени перестройки.