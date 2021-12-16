Число заразившихся штаммом «омикрон» в России достигло 25 человек

В России официально зарегистрировали уже 25 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон». Ранее говорилось о 16 инфицированных.

Данные озвучила вице-премьер и председатель оперштаба по борьбе с распространением COVID-10 Татьяна Голикова. Ее слова привело РИА «Новости».

«На сегодня он (штамм „омикрон“ — прим. ред.) выявлен у 25 человек», — отметила Голикова в ходе выступления в Госдуме.

Вице-премьер уточнила, что «омикрон» обнаружили в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Избежать распространения нового штамма, по словам Голиковой, невозможно. Особенно с учетом заграничных поездок в новогодние праздники.

В Центре имени Гамалеи призвали готовиться к увеличению числа случаев заражения «омикроном». Специалисты заметили, что в Великобритании новый штамм выявляют у 40% заразившихся коронавирусом. Эпидемический период, в котором живут люди в настоящий момент, они назвали напряженным.