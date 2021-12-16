Актрису Таню Мендосу застрелили в Мексике на глазах у сына

В Мексике погибла актриса, певица и модель Таня Мендоса. Ее застрелили, когда женщина ждала сына с тренировки. Подозреваемых в убийстве артистки задержать не удалось.

Нападение на Мендосу произошло в городе Куэрнавака, который расположен на юге страны. Об этом сообщило агентство EFE.

Актриса привезла 11-летнего сына на тренировку по футболу и осталась его ждать. К входу спорткомплекса, рассказали очевидцы, подъехали два неизвестных на мотоцикле. Один из них выстрелил в Мендосу, и нападавшие скрылись. Сын артистки якобы стал свидетелем преступления.

Полиция оцепила район происшествия, но задержать подозреваемых не удалось.

Таня Мендоса снималась в фильме «Королева Юга», участвовала в телешоу и играла в сериалах., записала несколько музыкальных альбомов. Ей было 42 года.