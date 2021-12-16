Стрелок из МФЦ обвинил во всех своих бедах спецслужбы

Устроивший стрельбу со смертельным исходом в московском МФЦ бывший офицер Сергей Глазов считает, что обе смерти сымитированы спецслужбами. Об этом «360» сообщил его адвокат Петр Колдов.

«Он не отрицает, что находится на психиатрическом учете. Но считает, что это является фальсификацией, которую проводят спецслужбы. По сути, он винит их во всех бедах», — сказал защитник.

В частности, Глазов подал ходатайство, чтобы лично присутствовать на освидетельствовании тел.

Также Колдов отметил, что в рюкзаке Глазова, а также у него дома хранилось в общей сумме примерно три миллиона рублей.

«У нас их изъяли — мы считаем, что их надо положить на счет Сергея, это не может считаться вещдоком. Почему они должны лежать у следствия? Они пропасть могут», — добавил адвокат.

Бывшая гражданская жена стрелка из МФЦ рассказала, что проблемы с психическим здоровьем у него начали появляться еще на службе, после годовой командировки в Малайзию. По мнению ветеранов, действительно, обстановка в этой стране могла отразиться на его психике, но руководство это сразу бы заметило и отправило бы мужчину лечиться. А дальше его ждала бы придирчивая экспертиза на предмет сохранения работы «в органах».