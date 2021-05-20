На полях Арктического совета в Рейкьявике прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Не было ни громких заявлений, ни каких-либо провокаций. По мнению политологов, это сигнализирует о прогрессе в отношениях России и США, но дальше контролируемой конфронтации страны вряд ли продвинутся.

На встрече в среду Энтони Блинкен и Сергей Лавров откровенно, но спокойно поговорили о своих разногласиях.

«Мы стремимся к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией. Мы считаем, что это хорошо для нашего народа, хорошо для россиян и действительно хорошо для всего мира», — процитировал слова американского госсекретаря The Guardian.

Блинкен также отметил, что разногласия между странами не являются ни для кого секретом. И в тех случаях, где Россия действует агрессивно против США, их партнеров и союзников, Штаты отвечают тем же. Это не попытка эскалации конфликта, а защита собственных интересов.

Глава российского МИД подчеркнул, что «мы готовы обсуждать все вопросы без исключения», если разговор будет честным и построенным на основе взаимного уважения.

«Мы серьезно расходимся в оценке международной ситуации. Мы серьезно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать для ее нормализации», — процитировал Лаврова ТАСС.

Несмотря на это, у стран нашлись и общие сферы интересов. Представители России и США уже активно взаимодействуют по вопросам Корейского полуострова, иранской ядерной программы и Афганистана. Интересы стран также совпадают в сферах борьбы с COVID-19 и изменением климата.

«Наше мнение заключается в том, что если лидеры России и Соединенных Штатов смогут работать вместе в духе сотрудничества, то наши люди, мир могут оказаться в большей безопасности. Этого мы и добиваемся», — подчеркнул Блинкен.

После встречи Лавров заявил ТАСС, что беседа показалась ему конструктивной. Он заметил понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, сложившуюся между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы.

«Завалов очень много. Разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать», — подчеркнул глава МИД.

Итоги встречи

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк заявил, что сам факт встречи Блинкена и Лаврова уже является позитивным сигналом. Стороны обсудили повестку, которая будет представлена на встречах президентов стран.

«В первую очередь это были вопросы глобальной безопасности, стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Мы знаем, что эти механизмы фактически истончались. <…> В целом пострадала конфигурация глобальной системы контроля над вооружениями», — заметил эксперт.

Надо понимать, что любая встреча, которая не заканчивается скандалом, жесткими действиями или заявлениями, будет расцениваться как позитивная.

По мнению директора Международного института политической экспертизы и политолога Евгения Минченко, в преддверии встречи была проведена большая работа по выстраиванию отношений с новой американской администрацией. Она велась по линии МИД, Совбеза и энергетической дипломатии.

«На встрече не было никакой конкретики. Я думаю, что ключевым моментом является сам факт возвращения к переговорному формату. Учитывая тот факт, что относительно недавняя встреча китайских и американских дипломатов прошла в очень жесткой тональности, в том числе в формате публичного обмена нелицеприятными заявлениями», — напомнил собеседник «360».

На этом фоне встреча США и России прошла довольно миролюбиво. Отчасти это может быть связано с тем, что Штаты все же в качестве основного оппонента воспринимают Китай. Из-за этого им комфортнее сейчас снизить напряжение на российском направлении.

«Северный поток — 2»

Непосредственно перед встречей Лаврова и Блинкена стало известно о намерении США ввести санкции против ряда организаций, связанных с «Северным потоком — 2». При этом Штаты отказались от идеи санкционирования главного оператора трубопровода — Nord Stream 2 AG.

Под санкции попали суда «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев», а также организации «Коксохимтраст», «Мортранссервис», Морспасслужба и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

По мнению источников Bloomberg, администрация Байдена поняла, что единственный способ остановить строительство — это ввести санкции против немецких получателей газа. Это сильно усугубило бы отношения с Германией, а Байден не готов портить их с ней и Евросоюзом в целом.

Минченко также предположил, что отказ американцев от санкций в отношении немецких компаний, участвующих в строительстве, и оператора Nord Stream 2 AG связан с тем, что европейцы «уперлись». Им нужен этот проект, и они не готовы отказаться от него. А Штаты не готовы разрывать свои отношения с ними.

Никита Данюк заметил, что США все же не сменили свою позицию по «Северному потоку — 2». Они отказались от некоторых санкций, но не всех. Этот шаг стоит воспринимать как достаточно смелый дипломатический ход.

«Американцы показывают, что в преддверии встречи готовы рассматривать отмену санкций как некий инструмент политического торга. Исходя из этого, они будут рассчитывать, что Россия свои национальные интересы тоже сможет в каких-то аспектах пересмотреть и пойти навстречу американцам», — заявил эксперт.

Однако это не попытка изменить или перевернуть игру. Их отказ от некоторых санкций не означает, что можно сиюминутно говорить о том, что американцы пересмотрели свой подход к этой теме.

Дальнейшие отношения

По мнению Данюка, отношения России и США базируются в первую очередь на вопросе контроля над вооружениями. Это основа их взаимодействия, потому как в остальных случаях странам сложно найти точки соприкосновения. Это связано с тем, что США рассматривают Россию не просто как соперника, а как реальную угрозу.

Еще ее используют как фактор внутренней политики. На Россию часто пытаются списать всевозможные кризисы, происходящее в стране. То русские хакеры «наносят повреждения» их инфраструктуре, то в выборы «вмешиваются». Эксперт предположил, что такая риторика в стране продолжится.

«Если получится все-таки договориться о чем-то, я бы назвал дальнейшие отношения контролируемой конфронтацией. Когда конфронтация контролируема, обеим сторонам становится намного проще договариваться. Все понимают правила игры, и появляются определенные границы», — заявил собеседник.

Сейчас же, по его словам, отношения США и России находятся на самом дне. Если проводить исторические аналогии, то это даже не холодная война, а времена Карибского кризиса.

Политолог Минченко заключил, что лучшее, на что можно сейчас надеяться, — это заморозка, то есть недопущение дальнейшего ухудшения отношений.