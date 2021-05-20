Лавров пошутил на тему вероятной встречи Путина и Байдена

Глава МИД РФ Сергей Лавров в шутливой форме ответил на вопрос о возможной встречи лидеров двух государств Владимира Путина и Джо Байдена. Заявление министр сделал после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Журналисты пытались узнать у Лаврова, согласилась ли российская сторона на встречу президентов. В ответ глава МИД РФ заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро». Об этом написало РИА «Новости».

Замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков ранее сказал, что пока не достигнуто окончательной договоренности по вопросу встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В случае если стороны договорятся, то саммит, скорее всего, пройдет в одной из «европейских дипломатических столиц». Энтони Блинкен 18 мая заявил, что Вашингтон ожидает встречи двух лидеров в предстоящие недели.

Лавров встретился с госсекретарем США 19 мая в Рейкьявике. Переговоры шли два часа. Глава МИД РФ назвал беседу конструктивной и отметил, что его коллега готов к «разбору завалов» в российско-американских отношениях.