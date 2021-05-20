Лавров и Блинкен впервые встретились в Рейкьявике. Первые заявления
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике. Дипломаты сделали заявления для прессы, сообщил «Интерфакс».
В США, как заявил Блинкен, считают, что если лидеры двух стран смогут работать вместе, мир будет безопасным.
«Мы ищем стабильных, предсказуемых отношений с Россией», — сказал он.
При этом не является секретом, что у Вашингтона и Москвы есть разногласия, добавил глава Госдепа.
«Если Россия будет действовать агрессивно против нас, а также против наших партнеров и союзников, мы ответим», — подчеркнул госсекретарь.
Лавров поблагодарил собеседника за «максимально дипломатический подход» и заявил, что Москва готова обсуждать любые вопросы, если диалог будет честным.
Ожидается, что представители России и США обсудят формат возможного саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена.
Байден будет в Европе в середине июня. Ранее он предложил Путину встретиться в это время в одной из европейских стран.