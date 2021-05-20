США планируют ввести санкции против четырех судов и четырех компаний из России из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом стало известно из доклада Госдепа к Конгрессу страны.

Документ опубликовала журналист телеканала CBS Ина Руффини в своем Twitter.

В нем сказано, что США приняли решение ввести санкции против четырех российских судов — «Академика Черского», «Владислава Стрижова», «Балтийского исследователя» и «Юрия Топчева». Ограничения коснулись и четырех юридических лиц: «Коксохимтранс», «Мортранссервис», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба» и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

В докладе сказано, что введение этих санкций «требует проведения консультаций с правительствами Норвегии, Швейцарии, Великобритании и стран — членов ЕС». При этом Вашингтон будет учитывать любые опасения правительств этих стран. Отдельное внимание США уделила Германии — в докладе сказано, что с должностными лицами высокого ранга провели «широкую разъяснительную работу».

«Правительство Германии остается полностью приверженным проекту „Северный поток — 2“, настаивая на том, что он является необходимым и коммерческим предприятием, и отвергая американские санкции как вмешательство в свои внутренние дела», — подчеркнули в документе.