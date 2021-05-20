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    20 мая 2021, 13:20

    Кремль назвал позитивным сигналом слова Блинкена о приостановке санкций против «Северного потока — 2»

    Наза Салех Захи

    Слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о приостановке санкций против «Северного потока — 2» являются позитивным сигналом. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Кремль назвал позитивным сигналом слова Блинкена о приостановке санкций против «Северного потока — 2»

    «Это позитивный сигнал, безусловно», — сказал он, комментируя заявление госсекретаря США. Пескова процитировало РИА «Новости».

    Ранее Блинкен сказал, что в интересах Соединенных Штатов будет приостановить санкции против Nord Stream 2 AG, а также его руководства и сотрудников.

    «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, общая мощность которых достигает 55 миллиардов кубометров газа в год. Труба протянется от побережья России через Балтийское море до Германии.

    Против проекта оказались США, которые продвигают в Евросоюз свой сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских стран. В конце 2019 года Штаты ввели санкции против газопровода. Из-за этого швейцарская Allseas остановила прокладку. Работы продолжилась спустя год.

    Россия не раз призывала не политизировать строительство «Северного потока — 2», ведь это коммерческий проект. Он выгоден не только РФ, но и ЕС.