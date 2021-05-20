Госдеп рассказал о переговорах Лаврова и Блинкена

Министры иностранных дел России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен на переговорах в Рейкьявике обсудили ряд тем международной и региональной проблематики, в том числе ситуацию в Афганистане и КНДР. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Лавров и Блинкен обсудили нагорнокарабахский кризис и перспективы долгосрочного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь США указал на необходимость обеспечения гуманитарного доступа для жителей Сирии.

Дипломаты обсудили вопросы, в которых обе страны могут извлечь выгоду из сотрудничества. В частности, речь шла об Афганистане, а также о стратегической стабильности и сдерживании ядерных программ КНДР и Ирана.

Глава МИД РФ назвал переговоры с Блинкеном конструктивными. Лавров обсудил с американским коллегой, в том числе, проблему в работе диппредставительств. Он отметил, что закрытие консульств не устраивает ни одну из стран.

Переговоры Лаврова и Блинкена продолжались около двух часов. Это стало первой встречей российского министра с Блинкеном с момента его назначения госсекретарем США.