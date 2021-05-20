Лавров оценил переговоры в Рейкьявике

В столице Исландии завершилась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Она продолжалась почти два часа. Лавров увидел у партнера по переговорам готовность к «разбору завалов» в российско-американских отношениях.

«Завалов очень много. Разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать», — привел ТАСС слова министра.

Беседа показалась Лаврову конструктивной. Стороны обсуждали, в частности, работу диппредставительств России и США. «Цепная реакция» с закрытием консульств, по словам главы МИД, никого не устраивает.

Также речь шла о возвращении Ирана и США к соблюдению иранской ядерной сделки и о том, как сделать ее более эффективной.

Также Лавров предложил начать диалог о военном сдерживании, «рассматривая все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные».

«Я не увидел отказа от такой концепции, но экспертам еще предстоит над этим поработать», — сказал министр.

Теперь Лавров и Блинкен будут готовить предложения своим президентам для встречи. А уже они определят дальнейшие пути по выправлению отношений между странами, сказал глава МИД.