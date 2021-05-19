Лавров прибыл в Рейкьявик на Арктический совет и встречу с Блинкеном. Видео

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в столицу Исландии, где примет участие в министерском саммите Арктического совета и проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Видео встречи Лаврова в аэропорту Рейкьявика появилось в Telegram.

Арктический совет — это межправительственный форум стран, у которых есть границы в Арктике. В него входят Россия, США, Норвегия, Канада, Финляндия, Дания, Швеция и Исландия. Также в совете представлены организации коренных народов Арктики. А 12 неарктических государств имеют статус наблюдателей.

Перед визитом в Рейкьявик Лавров заявил о претензиях к Норвегии, «которая всячески пытается обосновать необходимость перехода НАТО в Арктику».

А также о «причитаниях» некоторых стран из-за того, что Россия разворачивает в регионе свою военную активность.

Министр отметил, что Москва имеет на это право, поскольку «это наша территория, это наша земля».

Помимо обсуждения Арктики Лавров и Блинкен, как ожидается, встретятся отдельно. Они обговорят формат возможного саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Байден ранее предложил Путину встретиться в Европе 15 или 16 июня. В качестве возможной площадки для встречи источники в Москве называли Швейцарию.